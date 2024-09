À medida que Angelini desenvolvia a história do Mila e a compartilhava com os colegas, ela descobriu que a ideia tinha ressonância entre eles. "As pessoas começaram a me perguntar: então, vamos fazer Mila?" "Bem, não tenho orçamento", dizia ele. "E elas me disseram que trabalhariam de graça." Com o boca a boca (amigos e amigos de amigos), um grupo inicial de 10 artistas voluntários acabou se expandindo para mais de 350 pessoas de 35 países.

"Esse é na verdade o segredo do sucesso do Mila", conta Angelini. "Ele motivou tantas centenas de pessoas a trabalhar de graça no projeto porque era algo que poderia chamar a atenção para a tragédia das crianças em meio à guerra. Os artistas são pessoas sensíveis. Quando têm algum tempo livre para se dedicar, querem escolher um projeto que tenha algo a dizer.”