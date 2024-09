A digitalização chegou com força à área de Arquitetura e Urbanismo e é um caminho sem volta. Neste episódio, você terá acesso a um panorama de como se deu este processo no Brasil, além de entender quais as tendências que guiarão profissionais envolvidos no setor daqui em diante. A conversa é entre Fernanda Machado e Ricardo Bianca, ambos Executivos de Vendas Técnicas Sênior da Autodesk do Brasil.

Veja o teaser e depois escute completo na sua plataforma de preferência:

Spotify | Google | Deezer