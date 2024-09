Nesta 1ª edição do Café de La tarde, o convidado foi o Kleber Moreira, Engenheiro Especialista de Projetos, da grande Mineradora Vale S.A.

Você não pode perder o bate-bato do Kleber e do Colucci, sobre como as metodologias BIM e AWP têm sido aplicadas em conjunto e beneficiado grandes companhias.

Veja o teaser e depois escute completo na sua plataforma de preferência:

Spotify | Google | Deezer