BOUWKUNDIGE ONTWERPSOFTWARE

Autodesk Revit is professionele BIM-software (Building Information Management)(Engelstalig) die krachtige tools biedt voor professionals, zodat ze elk aspect van een bouwkundig project(Engelstalig) op een zeer nauwkeurige manier kunnen visualiseren en coördineren. In SketchUp is een 3D-vorm slechts een 3D-vorm, maar in Revit vertegenwoordigt elke vorm een echt object.