O macrocentro de dados de 1,2 GW localizado a 90 km de Lisboa, mais concretamente no concelho de Sines, já está parcialmente operacional com um primeiro edifício denominado SIN01 com 29 MW. A construção de uma segunda estrutura SIN02 para 180 MW de dados está atualmente em curso até 2026, a que se seguirão mais cinco edifícios para completar o complexo. O campus é a maior e mais sustentável infraestrutura de centros de dados da Europa atual.

O projeto está estrategicamente alinhado com as principais iniciativas europeias de sustentabilidade, que constituem o seu principal foco. Os destaques incluem o desenvolvimento de edifícios com zero emissões líquidas de carbono e um compromisso para alcançar a eficiência do uso da água (WUE) com um objetivo de zero.

Outro desafio enfrentado por este tipo de instalação é o gasto energético dedicado ao arrefecimento. Para resolver este problema, a equipa de conceção e engenharia está a utilizar o oceano para dissipar as altas temperaturas, expulsando o calor criado pelo equipamento diretamente para a água do mar através de permutadores de calor. Atualmente, o projeto SINES DC tem uma eficiência de utilização de energia (PUE) de 1,1 e uma eficiência de utilização de água (WUE) de 0, graças às várias tecnologias verdes implementadas.