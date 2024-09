Warszawa, październik 2022 – Autodesk wraz z parterami zaprasza na kolejną edycję BIM DAYS 2022, w tym roku pod hasłem Cyfrowy Ekosystem. Już po raz ósmy spotykamy się, aby rozmawiać jak dzięki technologii i organizacji pracy podnosić efektywność i konkurencyjność zarówno poszczególnych firm, jak i całej branży.

Branża architektoniczna i budowlana stoi przed wieloma wyzwaniami. Rosnące ceny energii i materiałów budowlanych, niestabilny rynek pracy, zmieniające się warunki prawne. Z drugiej strony dążenie do zrównoważonego projektowania, realizacji obiektów, które współgrają ze środowiskiem i pozytywnie wpływają na społeczeństwo. Współpraca, nowe metody zarządzania i realizacji projektów w połączeniu z technologiami - w tym chmurą, narzędziami do symulacji i analiz – wspierają dążenie do tworzenia wyższej jakości obiektów, a jednocześnie podnoszenia produktywności. To tematy, o których będziemy rozmawiać w gronie ekspertów i praktyków.

Konferencję kierujemy do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego – architektów, konstruktorów i instalatorów, wykonawców oraz inwestorów prywatnych i publicznych. Cyfryzacja procesu umożliwia lepszą współpracę wszystkich tych stron i podnoszenie produktywności branży.

BIM DAYS 2022 | Cyfrowy Ekosystem to 3 dni konferencji, 35 sesji i 40 prelegentów. Wśród nich eksperci polscy i zagraniczni, praktycy i inżynierowie.

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym – pierwszy dzień będzie dostępny dla limitowanej liczby uczestników również stacjonarnie, wszystkie trzy dni będą dostępne w formule online.

Zapraszamy do rejestracji.