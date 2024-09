Debatę otwierającą „Jak przyspieszyć innowacje w budownictwie” poprowadził Przemek Nogaj, Territory Account Sales Executive Poland, Autodesk. Jak przyszłość branży widzą paneliści?

„Jest szansa na to, aby przyspieszyć wdrażanie zrównoważonego rozwoju. Musimy pochylić się nad tym, w jaki sposób stać się kontynentem neutralnym klimatycznie do 2050. Skupić się na ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, przeliczanych na ślad węglowy. To oznacza nowe podejście do ekonomii cyrkularnej, materiałów budowlanych i ich wykorzystania po śmierci technicznej budynku. Jesteśmy u progu transformacji związanej z podejściem do tych tematów w branży budowlanej.” – zauważyła Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Architekt, Prezes SARP, Partner i Członek Zarządu APA Wojciechowski

„Zmieniają się ceny energii, zmienia się dostęp do surowców. Dzieje się to w niekontrolowany sposób, brak jest możliwości zaplanowania działań. Będziemy musieli więc odpowiadać na te zmiany w sposób bardzo dynamiczny. Do czego nas to doprowadzi? Myślę, że do zmiany sposobu przetwarzania informacji, zapanowania nad nimi i decydowania, które dane są wartościowe” – skomentował Jacek Boruc, Zastępca Dyrektora w Pionie Przygotowania Produkcji, Warbud.

„Mamy wiele czynników, które wpływają na rynek – przerwane łańcuchy dostaw, kryzys energetyczny, wzrost cen, wyzwania rynku pracy. To jest dla nas czas zmian. Musimy się zmienić, musimy się do tego przystosować. Firmy, które to zrobią będą dobrze przygotowane na czas pokryzysowy, odbicie, które musi nastąpić. Uważam, że kolejne 2-3 lata będą czasem bardzo intensywnych zmian.” – dodał Tomasz Franczewski, członek zarządu, Dyrektor Pionu Realizacji, Spravia.