“Technologia BIM to dla nas cyfrowy plac budowy, wykorzystywany już w fazie koncepcyjnej. Modele 3D BIM zawierają ogromną ilość danych, takich jak informacje o kosztach, materiałach, relacjach przestrzennych i wiele więcej. Możemy przy ich pomocy symulować zmiany w projekcie i wcześnie identyfikować potencjalne problemy, co pozwala unikać kosztownych błędów na późniejszych etapach. Kluczową zaletą jest to, że wszyscy uczestnicy projektu mają dostęp do tego przestrzennego modelu, co przekłada się na oszczędność czasu, materiałów i pracy. To realna korzyść dla całego procesu.”