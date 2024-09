Nowa fabryka nakrętek Ecopet w Drzewcach, niedaleko Nałęczowa bierze pod uwagę wszystkie wymiary zrównoważonego rozwoju – aspekt biznesowy, społeczny i środowiskowy. Zakład o powierzchni blisko 3 000 m2 zapewni nawet ponad 1,5 mld nakrętek rocznie i idealnie wpisuje się w otaczające je środowisko naturalne. Projekt zrealizowali architekci ze studia projektowego Unism. W całym procesie projektowania fabryki korzystali z metodologii BIM w oparciu o rozwiązania z kolekcji AEC Autodesk.

Zgodnie z unijną Dyrektywą SUP (Single-Use Plastics) od 1. lipca 2024 r. wszystkie państwa członkowskie UE mają obowiązek wprowadzenia nakrętek trwale przymocowanych do butelek. Takie rozwiązanie ma na celu ograniczenie zużycia plastiku, zredukowanie liczby zakrętek jako oddzielnych odpadów i jednocześnie wzrost poziomu ich recyklingu. Działanie to jest jednym z elementów unijnej strategii w sprawie ograniczenia odpadów z tworzyw sztucznych, których na terenie UE każdego roku wytwarza się ok. 26 milionów ton.