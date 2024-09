Firma PiDT już wcześniej zaprojektowała i wykonała paletyzator dla firmy Raben – urządzenie ważyło 66 kg i miało udźwig 120 kg. Z czasem w kolejnych lokalizacjach klienta pojawiło się zapotrzebowanie na nową, bardziej wielozadaniową i zajmującą mniej miejsca maszynę. Zaprojektowanie nowego paletyzatora ponownie zlecono PiDT. Zlecenie od Raben wiązało się z jeszcze jednym wyzwaniem: specyfiką linii pakowania. W przeciwieństwie do klasycznych przedsiębiorstw produkcyjnych, w których asortyment pakowanych produktów jest ograniczony, w Raben zmienia się on niemal codziennie. Realizując tak zróżnicowane zlecenia linia produkcyjna musi być więc elastyczna zarówno pod względem możliwości pakowania, jak i logistyki w magazynach. Pracujący tam robot powinien być w stanie chwycić i przełożyć paczki różnej wielkości, ciężaru i kształtu. Dodatkowo jego chwytak musi mieć na tyle silny docisk od góry, aby nie wypadły z niego np. słoiki czy butelki w opakowaniach typu tray czy tray z przykryciem. Ważne też, by robot był lekki i łatwy do postawienia na ramie, którą będzie można przestawiać. Innym kryterium była łatwość obsługi dla załogi pracującej przy linii pakowania. Nowy paletyzator miał być więc nie tylko mniejszy i bardziej wszechstronny. Należało także opracować do niego dedykowane oprogramowanie, aby operatorzy byli w stanie samodzielne go programować, dostosowując do codziennie zmieniających się zadań.