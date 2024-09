Chociaż oprogramowanie wykorzystywane przez Blue Projects może zmieniać się w zależności od zadania, to firma zazwyczaj projektuje budynki za pomocą oprogramowania Revit do modelowania informacji o budynkach i budowlach (BIM), systemy pakowania i rozmieszczenia linii produkcyjnych za pomocą programu Inventor, a do modernizacji na podstawie danych pozyskanych z istniejących obiektów wykorzystuje rozwiązanie ReCap Pro. Wszystkie opracowane pliki są koordynowane za pomocą programu Navisworks Manage, który specjalizuje się w weryfikacji wielkoskalowych projektów umożliwiając wykrywanie kolizji i harmonogramowanie.

„W przypadku projektów przemysłowych musimy połączyć budynek z wyposażeniem, które będzie działać w tym budynku” — mówi Zając. „Jedynym narzędziem potrafiącym tego dokonać jest Navisworks. Jest to produkt Autodesk, na którym polegamy bardziej niż na jakimkolwiek innym. Używamy go do integracji wszystkich elementów środowiska w jeden model Navisworks. Ma to kluczowe znaczenie dla koordynacji projektowania”.