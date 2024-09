Virtueel ontwerp en virtuele bouw (Virtual Design and Construction, VDC) is een type technologie waarmee u digitale modellen maakt van gebouwen en projectlocaties. Architecten, ingenieurs en aannemers gebruiken VDC-modellen om bouwontwerpen, processen, schema's, budgetten en meer te visualiseren en te plannen. Met de VDC-technologie kunnen bedrijven bouwplannen van begin tot eind analyseren voordat de eerste spade in de grond wordt gestoken.