De Arnold-renderer, inbegrepen in de M&E Collection en de standaard renderer voor zowel 3ds Max en Maya, is ontworpen om aan de vereisten van animatiefilms en visuele effecten te voldoen. Arnold levert verbeterde interactiviteits- en prestatieniveaus, een eenvoudige en intuïtieve UI en de efficiëntie van batchrendering.