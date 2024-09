“Spacemaker laat zien wat de kracht van inzichten en automatisering is en stelt ontwerpers in staat om stedenbouwkundige ideeën uit te werken en te testen in slechts een paar minuten. Nu wordt verwacht dat de wereldbevolking in 2050 met nog eens 2 miljard mensen is gegroeid, moeten ontwerpsnelheid en duurzaamheid in stadsplanning prioriteit krijgen. Spacemaker-technologie biedt een fundamentele verschuiving in hoe we steden ontwerpen en bouwen om mensen en de planeet gezond te houden.”

—Andrew Anagnost, CEO van Autodesk