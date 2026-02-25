Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
La nueva guía del usuario para participantes en la capacitación del sistema de evaluación de la capacitación de Autodesk (inglés) está disponible para los socios y sus clientes. Accede a la guía para obtener información sobre cómo inscribirte en un curso, obtener su certificado o enviar una encuesta sobre él.
Los estudiantes y los participantes en la capacitación que realicen un curso con un socio de capacitación de Autodesk (ALP) pueden acceder a los videos de instrucciones de TES aquí. Aprende a crear una cuenta, inscribirte en un curso, completar una encuesta posterior al mismo o recuperar una contraseña olvidada.
Aprende a registrar tu cuenta del sistema de evaluación de la capacitación de Autodesk (TES) y comienza a trabajar. Este video está dirigido a los nuevos participantes en la capacitación que aún no tienen una cuenta de TES ni un ID de Autodesk.
Aprende a crear un ID de cuenta de Autodesk Account y utilízalo para iniciar sesión en el sistema de evaluación de la capacitación de Autodesk. Este proceso está dirigido a los participantes en la capacitación que ya tienen una cuenta en el sistema de evaluación de la capacitación, pero aún no disponen de un ID de cuenta.
Aprende a crear una cuenta en el sistema de evaluación de la capacitación de Autodesk. Este proceso está dirigido a los participantes en la capacitación que ya tienen un ID de cuenta, pero aún no disponen de una cuenta del sistema de evaluación de la capacitación.
Aprende a recuperar un nombre de usuario o una contraseña olvidados en el sistema de evaluación de la capacitación de Autodesk.
Aprende a encontrar un curso mediante su ID y a inscribirte en él.
Aprende a completar una encuesta de evaluación del curso y obtén un vínculo para descargar el certificado de finalización de los cursos del sistema de evaluación de la capacitación de Autodesk.
Aprende a suprimir tu cuenta del sistema de evaluación de la capacitación de Autodesk. Ten en cuenta que este proceso también eliminará tu ID de cuenta de Autodesk Account.