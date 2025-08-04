El análisis del potencial de luz diurna evalúa la cantidad de cielo visible desde una zona específica de la fachada y estima cómo esto influye en la necesidad de ventanas para garantizar condiciones óptimas de iluminación interior.

El análisis de las horas de sol identifica el número de horas de luz solar en diferentes puntos del suelo y de la fachada del edificio. Esto ayuda a comprender las necesidades de sombreado de una zona o a determinar la ubicación óptima de balcones, áreas exteriores u otros elementos que dependen de la luz solar.