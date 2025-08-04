Análisis de impacto medioambiental de Autodesk Forma para arquitectos

 Disponible para suscriptores de la AEC Collection o Autodesk Forma.

Ver precios

Descubre las herramientas de análisis de Autodesk Forma

Autodesk Forma ofrece a los arquitectos sencillos y completos análisis de impacto medioambiental para el diseño previo y esquemático. Explora conceptos y optimiza la calidad de vida y la sustentabilidad.

Descripción general de los análisis de Forma

Comienza a analizar tus diseños ahora mismo
Análisis de área en Autodesk Forma

Análisis de área

Conoce las métricas de área pertinentes del emplazamiento y evalúa cómo influyen las decisiones de diseño en el alcance del proyecto.

 

Visita el Centro de ayuda
Análisis de las horas de sol en Autodesk Forma

Análisis de las horas de sol

Evalúa la exposición al sol del emplazamiento mediante la evaluación de las horas de luz solar en diversos puntos del suelo o de la fachada del edificio en cualquier fecha.

 

Ver el video
Análisis del potencial de luz diurna en Autodesk Forma

Análisis del potencial de luz diurna

Identifica y vuelve a diseñar las áreas con insuficiente o excesiva luz diurna para asegurarte de que el proyecto cumple los requisitos de este tipo de iluminación.

 

Más información
Análisis de viento en Autodesk Forma

Análisis de viento

Utiliza un análisis de viento detallado o rápido para evaluar cómo se ve afectada la masa del edificio por el estado del viento in situ.

 

Más información
Análisis microclimático en Autodesk Forma

Análisis microclimáticos

Mejora la comodidad térmica de las áreas exteriores mediante los resultados de análisis basados en los datos del sol, el viento y la meteorología local.

 

Más información
Análisis de carbono incorporado en Autodesk Forma

Análisis de carbono incorporado

Mide los efectos del carbono incorporado en los edificios y trabaja por alcanzar los objetivos de carbono con cambios iterativos en el diseño y los parámetros.  

 

Más información
Análisis de ruido en Autodesk Forma

Análisis de ruido

Evalúa las condiciones acústicas del emplazamiento con respecto al ferrocarril y las carreteras mediante un análisis rápido o detallado del ruido y calibra el efecto de las decisiones de diseño en la reducción del sonido.

 

Más información
Análisis de energía solar en Autodesk Forma

Análisis de energía solar

Identifica el potencial anual de energía solar de un emplazamiento y la ubicación óptima de los paneles y optimiza las decisiones de diseño para cumplir los objetivos de sustentabilidad.

 

Ver el video
Biblioteca de extensiones de Autodesk Forma

Extensiones de análisis

Crea tus propias extensiones de análisis personalizadas con la API de Forma y amplía así las funciones disponibles.

 

Más información

Análisis de carbono total para arquitectos

Diseño para un entorno construido más sustentable

Utiliza una combinación de herramientas de Forma e Insight for Revit para optimizar el análisis de carbono incorporado y operativo desde el concepto hasta el diseño arquitectónico detallado. Disponible en la AEC Collection.

Ahorra con Autodesk Forma en la AEC Collection*

* El ahorro se obtiene al comprar la colección en lugar de cada producto por separado.

La AEC Collection ofrece un paquete rentable de software CAD, BIM y en la nube para diseñadores, constructores y fabricantes. Consigue un gran ahorro en Forma, Revit, AutoCAD y mucho más con la AEC Collection frente a los productos independientes.

Empieza hoy mismo con el análisis de Forma

Disponible como parte de la AEC Collection o como suscripción independiente.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el análisis de impacto medioambiental en arquitectura?

El análisis de impacto medioambiental (EIA) es el proceso mediante el que arquitectos, diseñadores y planificadores evalúan los posibles efectos medioambientales de un proyecto de construcción para garantizar un desarrollo sustentable y orientado a los resultados. Un EIA eficaz tiene en cuenta diversos factores y alternativas de diseño para identificar los efectos medioambientales del proyecto. A menudo, estos factores son locales o regionales y siguen una lista de verificación de un órgano regulador. Entre las técnicas para ejecutar un EIA, se incluyen las siguientes: 

  • Determinación del alcance y selección del proyecto

  • Métodos de evaluación del impacto

  • Técnicas de comparación

  • Técnicas de presentación y análisis de datos

¿Qué tipos de funciones de análisis medioambiental ofrece Autodesk Forma?

Entre las distintas funciones de análisis medioambiental de Autodesk Forma, se incluyen el análisis de las horas de sol, del potencial de luz diurna, de energía solar, de carbono incorporado, de ruido, microclimático, de viento y de área. 

¿Cuáles son las ventajas de utilizar las funciones de análisis de impacto medioambiental?

Los análisis de impacto medioambiental de Forma te permiten adoptar principios de diseño basados en resultados en la propia fase de planificación inicial. Esto te permite realizar lo siguiente:

  • Descubre detalles del emplazamiento y accede a información sobre cómo influyen tus decisiones de diseño en los resultados.
  • Libera tiempo para la creatividad al reducir las tareas tediosas y los ciclos de revisión en la obtención de datos medioambientales preliminares.
  • Aprovecha el análisis y sus resultados basados en datos para explorar rápidamente opciones de diseño y seleccionar las mejores propuestas.
  • Colabora fácilmente y transmite visualmente el potencial del emplazamiento a las partes interesadas.

¿Qué función desempeña la IA en el análisis de impacto medioambiental?

Los análisis rápidos de Forma, como los de viento y ruido, utilizan aprendizaje automático (ML) para ofrecer predicciones fundamentadas casi instantáneas, cuya precisión es comparable a la de los análisis a gran escala y que pueden emplearse como análisis previo para la experimentación rápida. Al contar con acceso inmediato a los efectos de las propuestas, los profesionales pueden reaccionar rápidamente a estos datos durante la fase de diseño, justo en el momento en que se suelen tomar decisiones precipitadas. Los modelos de aprendizaje automático acercan estos conocimientos al flujo de trabajo de diseño, lo que ofrece orientación en tiempo real, tras lo cual los análisis detallados de Forma permiten una verificación más precisa.

¿Cuál es la diferencia entre el análisis de las horas de sol y el análisis del potencial de luz diurna?

El análisis del potencial de luz diurna evalúa la cantidad de cielo visible desde una zona específica de la fachada y estima cómo esto influye en la necesidad de ventanas para garantizar condiciones óptimas de iluminación interior. 

 

El análisis de las horas de sol identifica el número de horas de luz solar en diferentes puntos del suelo y de la fachada del edificio. Esto ayuda a comprender las necesidades de sombreado de una zona o a determinar la ubicación óptima de balcones, áreas exteriores u otros elementos que dependen de la luz solar.

¿Cuáles son los pasos del proceso de análisis de impacto medioambiental?

A continuación, se muestran los pasos para realizar un análisis medioambiental del emplazamiento y los edificios con Forma: 

  • Diseña los edificios o los modelos que desees evaluar.

  • Define las áreas del modelo que deben analizarse.

  • Configura y ejecuta el análisis seleccionado para esas áreas.

  • Evalúa los resultados del análisis.

  • Compara diferentes propuestas y calidades de diseño.

  • En función de esta información, ajusta el concepto de diseño para reaccionar a la información obtenida.

  • Muestra los datos y su relación con el EIA en un formato claro y accesible.

¿Cómo se crea un análisis de impacto medioambiental?

Un EIA suele incluir listas de verificación con efectos que dependen del área local o regional. Para llevar a cabo un EIA, el diseñador debe seguir estas listas de verificación y proporcionar respuestas a cada punto mediante las diferentes herramientas disponibles. Esto incluye evaluaciones especializadas, documentación que confirma planes de contingencia, análisis medioambientales directos, etc. Aunque Forma no puede completar un EIA por sí solo, permite a los diseñadores abordar varios factores medioambientales antes que con los flujos de trabajo tradicionales.

¿Quién elabora un análisis de impacto medioambiental?

A continuación, se indica cómo se asignan normalmente las responsabilidades en un EIA: 

  • Los actores involucrados en el equipo del proyecto, como el arquitecto, el urbanista o un equipo especializado en la tramitación de permisos, son responsables de llevar a cabo el EIA.

  • El propietario del proyecto es la parte responsable, que tiene la obligación legal de que el EIA se lleve a cabo. 

  • Se puede consultar a varios actores, entre ellos, consultores en sustentabilidad, ingenieros, biólogos, etc. 

  • Entre las partes informadas, se incluyen la alta gerencia, el personal administrativo y actores externos como el organismo regulador, el gobierno regional o la autoridad local.

Ver más preguntas frecuentes

Soporte y resolución de problemas (.es)

Busca artículos de resolución de problemas para solucionar cualquier incidencia.