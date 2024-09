Tandem for AEC se ofrece como un derecho incluido en las suscripciones a BIM Collaborate Pro, por lo que tendrás acceso a este producto como parte de tu suscripción. Tandem for AEC incluye un número ilimitado de instalaciones, activos etiquetados y flujos con un límite de visualización de hasta 14 días de historial de series temporales. La cantidad de usuarios de Tandem for AEC depende del paquete y se basa en el número de suscripciones a BIM Collaborate Pro. Para los clientes de EBA, se trata de una oferta independiente que puedes solicitar en el marco de tu acuerdo de Token Flex.