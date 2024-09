Autodesk의 CEO인 Andrew Anagnost가 기술, 지속 가능성, 인재부터 오늘날의 기술 기업 환경 및 McAfee의 저서 More from Less에 이르기까지 모든 것에 대해 MIT의 Andy McAfee와 인터뷰합니다.

인터뷰 보기(영문)