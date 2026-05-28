NEXCO中日本「3次元モデル作成要領」に対応した Autodesk AEC Collection による3次元モデル作成ガイドライン紹介セミナー

開催日時：2026年 6月 23日 (火) 11 : 00 - 12 : 00

配信方法：Zoom Webinar

参 加 費：無料・事前登録制

主催：オートデスク株式会社

共催：応用技術株式会社



NEXCO中日本より、「3次元モデル作成要領（令和7年7月）」が発出され、BIM/CIM全面適用に向けた取り組みが本格化しています。

オートデスクでは、NEXCO中日本の業務・工事で求められる3次元モデルを Autodesk AEC Collection を用いて作成するためのガイドラインを作成しました。Civil 3DをはじめとするAEC Collectionを活用し、「3次元モデル作成要領」に準拠した3次元モデルをどのように作成するのか、その手順や考え方を整理しています。

本セミナーでは、NEXCO中日本によるBIM/CIM全面適用の背景や2030年度までのロードマップ紹介とあわせて、AEC Collectionを活用した具体的な3次元モデル作成の流れや実務上のポイントについて、ガイドラインに沿ってわかりやすくご紹介します。

これからCivil 3DやBIM/CIM活用に取り組まれる方にもご参加いただきやすい内容です。

ご紹介する内容

NEXCO中日本におけるBIM/CIM全面適用の背景・目的

2030年度までのロードマップ紹介

「3次元モデル作成要領（令和7年7月）」のポイント

Autodesk AEC Collection を活用した3次元モデル作成ガイドラインの概要

Civil 3Dを活用した3次元モデル作成の流れと実務上のポイント

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