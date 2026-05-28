NEXCO中日本「3次元モデル作成要領」に対応した Autodesk AEC Collection による3次元モデル作成ガイドライン紹介セミナー

Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
開催日時：2026年 6月 23日 (火) 11 : 00 - 12 : 00
配信方法：Zoom Webinar
参 加 費：無料・事前登録制
主催：オートデスク株式会社
共催：応用技術株式会社
NEXCO中日本より、「3次元モデル作成要領（令和7年7月）」が発出され、BIM/CIM全面適用に向けた取り組みが本格化しています。
オートデスクでは、NEXCO中日本の業務・工事で求められる3次元モデルを Autodesk AEC Collection を用いて作成するためのガイドラインを作成しました。Civil 3DをはじめとするAEC Collectionを活用し、「3次元モデル作成要領」に準拠した3次元モデルをどのように作成するのか、その手順や考え方を整理しています。
本セミナーでは、NEXCO中日本によるBIM/CIM全面適用の背景や2030年度までのロードマップ紹介とあわせて、AEC Collectionを活用した具体的な3次元モデル作成の流れや実務上のポイントについて、ガイドラインに沿ってわかりやすくご紹介します。
これからCivil 3DやBIM/CIM活用に取り組まれる方にもご参加いただきやすい内容です。
ご紹介する内容
次のような方におすすめです