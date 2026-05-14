経験者が語る！BIM時代のデザインレビュー

開催日時：2026年 6月 9日 (火) 13 : 30 - 14 : 15

配信方法：Zoom Webinar

参 加 費：無料・事前登録制

主催：オートデスク株式会社





2026年4月から始まったBIM確認申請をきっかけに、クラウド上で図面やモデルを見ながらレビューをする手法が社会に浸透しつつあります。蓄積されたレビュー内容を組織のナレッジとして資産化できる点がクラウドの大きな価値です。

しかし、設計実務の現場では、「従来の紙/PDFベースのレビューをどう置き換えるのか」「レビュー記録をどのように活用するのか」といった、具体的な課題に直面されている方も多いのではないでしょうか。

本セミナーでは、オートデスクのクラウド環境「Forma Data Management（旧：Autodesk Docs）」でデザインレビューを実践されている久米設計様をお迎えし、全社DXの推進、設計品質の管理、レビューの実運用対応などの観点で、座談会形式でリアルな取組みをご紹介いただきます。Forma Data Managementをどのように組織のワークフローに組み込んでいるのか、そして蓄積されたレビュー記録をどのように組織のナレッジとして変換しているのか、現場での苦労を含めて率直に語っていただきます。

本セミナーを通して、デザインレビューを「単なるチェック作業」から「組織の設計品質向上を支える仕組み」へと転換するヒントをお持ち帰りください。

ご紹介する内容

１．BIM確認申請時代のデザインレビューのあり方

２．オートデスクのクラウド環境「Forma Data Management」のご紹介

３．久米設計様とのパネルディスカッション

次のような方におすすめです

・デザインレビューを組織の設計品質向上につなげたい方

・ベテランの知見の継承に課題を感じている方

・レビューのプロセスを合理化し業務の生産性を高めたい方