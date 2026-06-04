開催日時：2026年 7月 3日 (金) 14 : 00 - 14 : 45

配信方法：Zoom Webinar

参 加 費：無料・事前登録制

主催：オートデスク株式会社



図面や仕様書、保全記録、変更履歴が分散し、最新版の確認や改訂管理に多くの工数を要していませんか。

図書管理は、図面を単に保管するための業務ではありません。設計・施工・運用にわたるデータをつなぎ、手戻りの削減、設備の早期立ち上げ、保全業務の効率化を実現するための基盤となる取り組みです。



本ウェビナーでは、製造業・プラント領域における図書管理の代表的な課題と、設計から運用までのデータ統合による改善アプローチをご紹介します。手戻り削減や保全効率化、早期稼働につながる図書管理改革のポイントを解説します。





次のような方におすすめです

①設計データを施工・製造・保全部門へ受け渡している担当者

②工場・生産設備・ユーティリティ設備の新設、増設、改修を計画している担当者

③工事会社・設備ベンダー・設計会社との間で、図面や仕様書を共有・調整している担当者

④EPC案件や工場建設・改修案件で、図面・仕様書・提出書類の版管理を行っている担当者

⑤工場・プラントにおけるデジタルツインや設備データ活用を推進している担当者

⑥設計・施工・運用間のデータ分断を解消するために、CDEやデータ管理基盤の導入を企画している担当者