映像制作の仕組み

制作管理ソフトウェア：クリエイティブ ビジョンを実現

制作とクリエイティブのワークフロー間のギャップを埋め、チームがより効率的にコラボレーションできる環境を実現します。

Flow Capture ソフトウェアの画面には、注釈付きの映像と、参加者のビデオとコメントによるリアルタイムのコラボレーションが表示されています。
Flow Capture ソフトウェアを使用すると、リアルタイムのコラボレーションが実現します。

映像制作管理とは

メディア & エンターテインメントにおける制作管理とは、プリプロダクション段階から最終的な納品まで、クリエイティブ プロジェクトの計画やアセットを策定、追跡、管理するプロセスです。このプロセスでは、スケジュールの作成と最適化、アセット開発とリソースの追跡、タスクの割り当て、プロジェクト予算の管理、クリエイティブ コンテンツのレビュー、承認などを行います。

撮影現場で映像をレビューする映画制作者
撮影中、現場のクルーは制作管理ソフトウェアを使用してカメラ映像をクラウドにストリーミングし、現場外のチーム メンバーがそれをレビューできます。

映像制作管理ソフトウェアとは

映像制作管理ソフトウェアは、監督、プロデューサー、スーパーバイザー、ポストプロダクション アーティストなどが、制作の初期段階から最終的な納品まで、映像制作プロセスの各段階を支援するために使用します。これらのツールは、予算編成、スケジュール調整、リソース管理の組織的な側面を大幅に改善するだけでなく、現場の担当者、現場外のポストプロダクション編集者、ビジュアル エフェクト（VFX）アーティスト間のクリエイティブ レビュー（英語）機能を提供します。

オートデスクの映像制作管理ツールはさらに進化しており、変更が発生すると制作スケジュールとリソースの割り当てを動的に更新する、AI を活用した機能を提供しています。強力な注釈ツールと使いやすいリモート コラボレーションを備えた、カメラからクラウドへのリアルタイムのクリエイティブ レビューも提供しているため、制作チームとポストプロダクション チームが足並みを揃えることができます。

画面いっぱいに表示されたメディア アセットのコラージュ
Flow Production Tracking では、制作ライフサイクル全体にわたるコラボレーションの拡張された新たなワークフローを作成できます。

クリエイティブ チーム向けのソリューション

Autodesk Flow Production Tracking（旧 ShotGrid）などの制作管理ソフトウェアを使用すると、制作状況のダイナミックな変化を自信をもって追跡、管理できます。高度な制作管理機能は、パイプライン全体を進めながら、一元化されたクラウド接続環境内でプロジェクト データ、メディア、リソースを追跡、管理、分析するために必要なツールを提供します。

Autodesk Flow Capture（旧 Moxion）では、デジタル デイリーとレビュー用のクラウドベースの強力なツールを使用してコラボレーションを合理化できます。業界で実績のあるこのツールがレビュー ワークフローを加速させるため、クリエイティブ チームはタイムリーで効果的なフィードバックによって質の高い成果を実現できます。Flow Capture はメディア & エンターテインメント業界のセキュリティに関する要求の進化に対応することを目的として構築されており、制作における俊敏性を損なうことなく、チームが自信をもってコラボレーションできるようサポートする堅牢なセキュリティ機能一式も備えています。

オートデスクの制作管理ソフトウェア

Flow Production Tracking

VFX、ゲーム、アニメーションの制作チームをサポートする、レビューおよび制作進行管理のツールセット

Flow Capture（旧 Moxion）

アニメーション、VFX、ゲーム制作のための、パワフルで安全なクラウドベースのデイリーとレビューのツール

Media & Entertainment Collection

モデリングやアニメーション制作の強力かつ包括的なツール コレクションをアーティストに提供しつつ、スタジオのレンダリング・シミュレーション機能を強化

映像制作管理ソフトウェアの機能

映像制作管理ソフトウェアの機能は、映像へのリアルタイムのアクセス、共同メディア レビュー、制作スケジュールや予算のリアルタイムの変更によって、さまざまな映像制作者やクルーの連携と情報共有をサポートします。

Autodesk Flow Capture で編集した、納屋に少女が入る場面

高度なデイリー

Flow Capture などの映像制作ツールに搭載されている Camera-to-Cloud 技術により、撮影クルーは撮影後すぐに映像にアクセスでき、すべてのセットや場所全体でリアルタイムにコラボレーションできます。この効率的な世界規模のコラボレーションにより、クリエイティブな意思決定を迅速に行うことができ、撮り直しの必要も少なくなります。

未来的なシーンを映した映像制作インターフェイスが表示されたタブレット。

リアルタイム レビュー

Flow Capture Rooms （英語） などのリアルタイム レビュー ソリューションを使用すると、制作チームとポストプロダクション チームは完全に同期されたライブ レビュー セッションをスムーズに進め、その場ですぐに意思決定を行うことができます。動的にウォーターマークを入れたカットをクラウドで安全に共有し、主要な承認者にそれぞれ都合のよいタイミングでコメントしてもらうこともできます。Rooms は保存したり、再度開いたり、更新したりできるため、制作プロセス全体で使用できます。

嵐の海で演技する 2 人の俳優の撮影シーン

プロジェクトをリアルタイムで追跡

Flow Production Tracking などの映像制作管理ツールを使用すると、ショット、アセット、タスクの期限など、プロジェクトのすべてのステップを、一元化されたクラウドベースの環境からリアルタイムに追跡できます。

メディア & エンターテインメント スタジオで映像の編集とレビューについて話し合うチーム

スケジュールとリソースのプランニング

Flow Production Tracking では、映像制作ワークフローのすべてのステップの包括的なスケジュール調整と、変更される要素に基づいて自動でスケジュールを作成する AI を活用したジェネレーティブ スケジューリングを提供しています。ソフトウェアのリソース計画ツールを使用すると、リソースを動的に割り当てて調整できるため、予定されたスケジュールと予算内でプロジェクトを完了させることができます。

 

雪山から走り去る狼とスノーモービルに乗った女性

制作プロセス全体で活用できる映像制作管理ソフトウェア

制作管理ソフトウェアは、プロデューサー、監督、編集者、VFX スーパーバイザーなど、映像制作に携わるさまざまな人に利用されています。

Flow Production TrackingFlow Capture などのツールを使用すると、制作プロセス全体の生産性を大幅に向上させることができます。制作の初期段階では、スクリプト、ストーリーボード、コンセプト アート、その他のファイルなどのアセットがクラウドに一元的に保存されるため、すべてのチーム メンバーが最新バージョンにアクセスしてアイデアを共有し、簡単にコラボレーションできます。

プリプロダクションの段階では、これらの映像制作ツールでスケジュールと予算を作成し、ロケハンの写真や設計ファイルなどのアセットを追跡できるため、全員が最新情報を共有できます。スケジュール調整と予算編成の自動ツールによって手間のかかる手動タスクが減り、情報が正確に更新されます。

撮影中、現場のクルーは映像制作ソフトウェアを使用してカメラ映像をクラウドにストリーミングし、現場外のチーム メンバーがそれをレビューできます。そのため、まだ撮影が進行している段階でポストプロダクション段階を迅速に開始できます。

制作管理ソフトウェアを使用すると、撮影からポストプロダクションの全工程で、パイプライン全体を進めながら、変更が発生した際にスケジュールを管理、更新したり、予算を管理したり、さまざまなバージョンやショットなどのアセットを追跡したりできます。

映像制作管理ソフトウェアの特長

生産性を高め、コラボレーションを強化し、スケジュールと予算を確実に守りながら、自信をもってプロジェクトを完了まで導くことができます。

制作が迅速化

プロジェクトのアセットとワークフローをクラウドベースの環境に一元化し、プロジェクト全体の進捗状況を簡単にリアルタイムで追跡できます。

 

動的なリソース計画と工程管理

制作管理ソフトウェアを使用すると、アーティストたちの作業負荷の偏りを簡単に特定し、リソースを調整してチームのパフォーマンスを最適化することで、ダウンタイムを減らし、予定されたスケジュールと予算内でプロジェクトを完了させることができます。

 

ビジネスの継続性を確立

一元化された環境で、制作に関するインサイトを確認し、重要な制作データを追跡および視覚化することで、ビジネス上の意思決定をすばやく行えるようになります。

 

コラボレーションが向上

アセットのレビュー、注釈付け、イテレーションを、関連するコンテキスト情報とともに高解像度で簡単に行えます。パワフルなレビュー ツールで最高品質の成果を実現できます。

 

創造における自信を強化

業界をリードするコンテンツ作成ツールとシームレスに統合するソリューションで、創造力を思う存分発揮できる環境を維持できます。

 

オートデスクの制作管理ソフトウェアの活用事例

中世の鎧に身を包んだ女性。

AMAZON STUDIOS

中つ国を再現するためのワールドワイドな取り組み

Amazon は『力の指輪』で約 1 万点もの VFX ショットと実写映像を組み合わせるために、Autodesk Flow Production Tracking と Flow Capture を活用したカスタム パイプラインを構築しました。

事例を読む

画像提供：Amazon Studios

木製のピノッキオが、彼を作ったゼペットを指差している

SHADOWMACHINE

制約のない制作環境を実現

ShadowMachine は、オスカー受賞作『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』の制作に Flow Production Tracking を使用することで、世界的なパンデミックの間もリモート チームのつながりを維持し、プロジェクトを順調に進めることができました。

 

事例を読む（英語）

画像提供：Netflix

世紀末的な風景の中で手を重ね合わせているゲーム キャラクターたち

GEARBOX SOFTWARE

ゲーム開発をレベル アップ

ゲーム制作スタジオの Gearbox は、『ニュー・テイルズ・フロム・ザ・ボーダーランズ』の開発時に Flow Production Tracking と Autodesk Maya を統合したことで、クリエイティブ ワークフローが合理化され、生産性が大幅に向上しました。

事例を読む（英語）

画像提供：Gearbox Software/2K Games

Flow Production Tracking について取り上げた Autodesk University の学習セッション

Autodesk Flow Production Tracking でプロジェクト データとインサイトを使用する

よりスマートに作業：Flow Production Tracking でプロジェクト データとインサイトを使用する

 

Flow Production Tracking のクラウドベースのデータ管理を制作に活用する方法をご覧ください。複数のチームや場所にまたがるデータに簡単にアクセスできるようにする方法と、意思決定をサポートし、プロジェクトの要件と進行状況に関する有益なデータを得られるページを設計する方法を学習します。

 

セッションを見る（英語）

コラボレーションの力

Flow Production Tracking を使用したコラボレーションの力

 

さまざまな業界で制作パイプラインを管理するためにどのように Flow Production Tracking が活用されているかをご覧ください。このビデオでは、多くのアーティストがリモートで作業している環境で制作を管理する方法、レビュー プロセスにおける時間を節約する方法、ROI を計算する方法についても説明します。

 

セッションを見る（英語）
高度なシミュレーションと仮想プロダクションのデジタル シーン。

Flow Production Tracking のスタートアップ ガイド

Flow Production Tracking の使用に関する基本を学びます。このコースでは、アカウントの設定方法、Flow Production Tracking 内のデータ構造に関する情報を得る方法、画面上のデータをナビゲートおよびカスタマイズする方法などについて説明します。 

制作管理ソフトウェアに関するその他のリソース

ShadowMachine の美術制作監督である Whitney Schmerber 氏が、Flow Production Tracking と Flow Capture を使用してコミュニケーションを合理化し、データ整理を最大限に活用するとともに、将来を見据えた予測によって、ワークフローや企業能力に支障をきたすような状況をフラグする方法について詳しく解説します。

 

Untold Studios は、世界初の完全クラウドベースのビジュアル エフェクト スタジオです。Flow Production Tracking で制作ワークフローを最適化して生み出した作品は、映画、テレビ、コマーシャルの各分野で賞を獲得しています。

 

WeFX の制作開発マネージャーの Leanna Kruse 氏とプロダクション マネージャーの Lynn Sibley 氏が、Autodesk Flow Production Tracking によってクリエイティブ プロセスがどのように変化したかを紹介します。

 

映像制作に関する Autodesk University の 3 つのプレゼンテーションで、コネクテッド データ、AI、オープン スタンダードがメディアとエンターテインメントにどのような変革をもたらしているかを紹介します。これらのテクノロジーは、厳しいスケジュールと高い要求を満たしながら、創造性の革新を実現できるよう支援します。

 

Flow Capture Rooms は、制作チームのメンバーがリアルタイムにコラボレーションする機会を提供します。このオンボーディング ビデオ シリーズでは、その使い方と機能を説明します。

 

既存の映像の再利用やリミックス、フィルム修復の画期的な進歩など、映像制作のワークフローに AI を導入することによる大きな効果と、最終的に AI がもたらす影響について業界内でどのように見直しを迫られるかについて説明します。

 

映像制作管理ソフトウェアに関するよくある質問（FAQ）

映像制作管理ソフトウェアで、メディア プロジェクトの効率はどのように向上しますか？

制作管理ソフトウェアのプロジェクト追跡ツールやレビュー ツールを使用すると、複雑な制作ワークフローが合理化され、メディア プロジェクトの効率が向上します。制作管理ソフトウェアでは、大量のプロジェクト アセットやデータ、計画を一元化できるため、スケジュールと予算に沿ってクリエイティブなプロジェクトを簡単に追跡、管理、実施できます。

どのような機能を備えた映像制作管理ソフトウェアを選ぶのがよいですか?

一般的に広く使用されている制作管理ソフトウェアは、主に次のような機能を備えています。

  • ショットやアセットを含む制作の全プロセスをリアルタイムに追跡できる機能
  • 予算、スケジュール、リソースの計画を策定できるパワフルな制作管理ツール
  • 繰り返しの作業を自動化して手作業を削減できるテクノロジー
  • 主要な制作データを可視化してプロジェクトの進捗を追跡する機能
  • 業界をリードするコンテンツ作成ソフトウェアに対応する相互運用性
  • リモート コラボレーションと効果的なフィードバックの機能を備えたレビュー ツール

映像制作管理ソフトウェアは、小規模なインディー プロジェクトと大規模な制作プロジェクトの両方に適していますか?

Flow Production Tracking（旧 ShotGrid）などの制作管理ソフトウェアは簡単にスケーリングできるため、あらゆる規模や複雑さの制作プロジェクトに使用できます。また、Flow Production Tracking では、プロジェクトの予算に合わせて、1 ヵ月、1 年、または複数年契約のサブスクリプションや従量課金制オプションから最適なプランを柔軟に選択できます。

映像制作管理ソフトウェアは、部門横断的なコラボレーションに役立ちますか?

クラウドベースの制作管理ソフトウェアは、さまざまな部門や場所、スタジオの間のコラボレーションを促進します。制作パイプラインに携わる関係者全員が、一元管理されたプロジェクト データとメディアに場所を問わずアクセスできます。データはリアルタイムで更新されます。 

映像制作管理ソフトウェアにはどのようなセキュリティ機能が含まれますか?

映像制作管理ソフトウェアは、プロジェクトのメディアやデータを保護するための幅広いセキュリティ機能を備えています。Flow Production Tracking（旧 ShotGrid）は、シングル サインオン（SSO）、2 段階認証、IP アドレスの許可リストなどの機能を備えています。Flow Capture は、フォレンジック ウォーターマークと焼き込みウォーターマーク、アクセス制御、多要素認証、シングル サインオン（SSO）、デジタル著作権管理（DRM）など、視聴、共有、編集に対する保護を強化するセキュリティ機能を備えています。 

映像制作管理ソフトウェアを、一般的に広く利用されている映画やメディア制作ツールと統合することはできますか?

はい。制作管理ソフトウェアをサードパーティ製のコンテンツ作成ツールや制作ツールと統合すると、クリエイティブ ワークフローやコラボレーションを強化できます。Autodesk Flow Production Tracking は、Autodesk MayaAutodesk 3ds MaxAutodesk Flame、Houdini、Unreal Engine、Nuke、Adobe Photoshop などのコンテンツ作成ソフトウェアと統合できます。Autodesk Flow Capture は、Autodesk Flame および AVID Media Composer と統合できます。

映像制作管理ソフトウェアの体験版や製品デモはありますか?

はい。プロフェッショナル向けの映像制作管理ソフトウェア ツールの多くに、無償体験版または製品デモ版があります。オートデスクでは、Flow Production Tracking と Flow Capture（英語） の無償体験版をご用意しています。

映画におけるプロダクション マネージャーの役割は何ですか?

プロダクション マネージャーは、映画やテレビ制作における日々の進行を管理します。ライン プロデューサーと協力して、クルーの採用、関連する事務処理の監督、スケジュール調整、クルーとの連絡を担当するなど、一般的には撮影がスムーズに進むようにする責任を負っています。また、重要な財務上の決定を行い、制作予算を管理します。

