制作管理ソフトウェアは、プロデューサー、監督、編集者、VFX スーパーバイザーなど、映像制作に携わるさまざまな人に利用されています。

Flow Production Tracking や Flow Capture などのツールを使用すると、制作プロセス全体の生産性を大幅に向上させることができます。制作の初期段階では、スクリプト、ストーリーボード、コンセプト アート、その他のファイルなどのアセットがクラウドに一元的に保存されるため、すべてのチーム メンバーが最新バージョンにアクセスしてアイデアを共有し、簡単にコラボレーションできます。

プリプロダクションの段階では、これらの映像制作ツールでスケジュールと予算を作成し、ロケハンの写真や設計ファイルなどのアセットを追跡できるため、全員が最新情報を共有できます。スケジュール調整と予算編成の自動ツールによって手間のかかる手動タスクが減り、情報が正確に更新されます。

撮影中、現場のクルーは映像制作ソフトウェアを使用してカメラ映像をクラウドにストリーミングし、現場外のチーム メンバーがそれをレビューできます。そのため、まだ撮影が進行している段階でポストプロダクション段階を迅速に開始できます。

制作管理ソフトウェアを使用すると、撮影からポストプロダクションの全工程で、パイプライン全体を進めながら、変更が発生した際にスケジュールを管理、更新したり、予算を管理したり、さまざまなバージョンやショットなどのアセットを追跡したりできます。