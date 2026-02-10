インディー ゲーム開発ソフトウェア

インディー ゲーム開発のためのプロフェッショナル レベルのオートデスク ツールを手頃な価格でご利用いただけます。予算内でクリエイティビティを最大限に発揮しましょう。

画像提供：Darko Mitev 氏

女性のゲーム キャラクターとネオン ライト
画像提供：Unioverse、Swame Art Studio

インディー ゲーム開発の概要

インディー ビデオ ゲーム開発はますます人気が高まっており、創造性とアイデアにあふれた分野です。インディー（インディペンデントの略語）ゲームとは、一般的に大規模なゲーム制作会社の支援や資金援助を受けることなく、個人または小規模なチームによって制作されたゲームを指します。このような自由度の高さにより、インディー クリエイターは大規模なクリエイターが回避するようなテーマやコンセプトを探求できますが、インディー ゲーム開発ならではの課題も伴います。 

オートデスクのインディー ゲーム開発ソフトウェア

自信に満ちた様子で岩の上に立つ若いドラゴン

Maya Creative

Maya Creative は Autodesk Maya LT の進化版であり、強力なモデリング、アニメーション、レンダリングの機能を備えた、手頃な価格で柔軟に利用できる Maya のライトモデルです。Maya LT とは異なり、Maya Creative では書き出せるポリゴン数などの制限がなくなり、新機能も加わって、高品質の 3D コンテンツ作成のための包括的なツールセットとしてご利用いただけます。

画像提供：Gabriel Richaud 氏

水辺で足をブラブラさせながら空を見上げる少年

Maya Indie

Maya Indie では、Maya の全機能をご利用いただけます。リアルなキャラクターをアニメートしたり、手頃な価格で細かいビジュアル エフェクトを作成したりできます。

Maya Indie の資格要件

  • クリエイティブ制作による年間総収入が 10 万米ドル未満であること
  • 10 万米ドル以上のプロジェクトでは使用できません
  • 1 ユーザーまたは 1 組織につき 1 本のライセンスのみを使用すること
  • こちらの対象国でのみ提供
  • Maya Indie に関するよくある質問（FAQ）をご覧ください。

 

画像提供：Gal Yosef 氏

紫、ピンク、青の鮮やかな色彩に包まれ、サイバーパンク調の景観を生み出している未来的な街並み。

3ds Max Indie

3ds Max Indie では、3ds Max の全機能をご利用いただけます。予算内で魅力的な世界を構築し、高品質なシーンをレンダリングできます。

3ds Max Indie の資格要件

  • クリエイティブ制作による年間総収入が 10 万米ドル未満であること
  • 10 万米ドル以上のプロジェクトでは使用できません
  • 1 ユーザーまたは 1 組織につき 1 本のライセンスのみを使用すること
  • 本製品の提供対象国
  • 3ds Max Indie に関するよくある質問（FAQ）をご覧ください。

 

画像提供：Michael Khoo 氏

Maya Creative と Maya Indie の違い

Maya Creative

柔軟性と価格を考慮し、Maya を合理化して設計したバージョンです。モデリング、アニメーション、レンダリングの主要な機能が含まれており、商用利用に最適です。収入制限はありません。

  • 対象：どなたでもご利用いただけます。収入やプロジェクトの規模に制限はありません。
  • 支払いオプション：Autodesk Flex トークンを使用した従量課金制（1 日あたりの使用量）。
  • 最適なユーザー：高度なシミュレーションやプラグイン対応は必要なく、プロフェッショナルな 3D 作業向けの費用対効果の高いソリューションを必要とするスタジオ、インディー開発者、クリエイター。

 

Maya Indie

対象となるユーザー向けに特別価格で提供され、Maya の全機能をご利用いただけます。シミュレーションやプラグイン対応など、すべてのツールが含まれています。

  • 対象：クリエイティブ制作による収入が年間 10 万ドル未満であり、10 万ドル未満のプロジェクトで使用する必要があります。ライセンスはユーザーまたは組織ごとに 1 つです。この製品は特定の国でのみご利用いただけます。
  • 支払いオプション：年間サブスクリプションのみ。
  • 最適なユーザー：割引の対象となり、Maya のフル ツールセットを必要とするインディー開発者、フリーランサー、卒業したばかりの学生、小規模スタジオ、個人クリエイター。

 

インディーの枠を超える：スタジオ制作向けに開発されたオートデスク ツール

Maya

映画、ゲーム、テレビ制作向けの 3D アニメーション、モデリング、シミュレーション、レンダリング ソフトウェア

3ds Max

ゲーム開発および設計ビジュアライゼーション向けの 3D モデリング、アニメーション、レンダリング ソフトウェア

Media & Entertainment Collection

モデリングやアニメーション制作の強力かつ包括的なツール コレクションをアーティストに提供しつつ、スタジオのレンダリング・シミュレーション機能を強化

インディー ゲーム開発の略史

「インディー ゲーム」という用語のルーツは 21 世紀初頭ですが、個人や小規模なチームがパブリッシャーの支援を受けずにゲームを制作するという概念は、1970 年代後半のパソコンの黎明期にまでさかのぼります。

パックマンのレトロ ビデオ コンピュータ ゲーム

誕生

ZX Spectrum のような初期の家庭用コンピュータは、ユーザーが独自のコンピュータ ゲームをゼロからプログラムする機能を提供しており、ときにはショップや通信販売カタログに登場するようなニッチなゲームを制作する「ベッドルーム コーダー」と呼ばれる世代を生み出しました。

画像提供：MicrovOne

ピクセル化されたビデオ ゲームの風景のベクター イラストのグラフィック デザイン

進化

インディー ゲーム制作のトレンドは、PC の台頭を通じて 90 年代まで続きます。小規模なクリエイターは、プレイヤーがゲームの一部を無料で試し、気に入ったらフル バージョンを購入する「シェアウェア」としてゲームを提供していました。

 

画像提供：Jemastock

『サイバーパンク 2077』のアクション スチール画像

デジタル時代とその先へ

インターネットの発展と、それに続く Steam のようなオンライン ゲーム配信プラットフォームの登場により、インディー ビデオ ゲーム開発の新時代が到来します。開発者は比較的少ない予算で世界中の視聴者にリーチできるようになりました。近年人気のインディー ゲームには、『Stardew Valley』（農業シミュレーション ゲーム）、『ハデス』（ダンジョン クローラー RPG）、『Among Us』（ソーシャル推理ゲーム）など、幅広いタイトルがあります。

 

画像提供：CD PROJEKT Red

インディー ビデオ ゲームの制作に向けた 6 つの手順

インディーゲームの制作方法について疑問をお持ちの方に、制作過程で重要なステップをご紹介

1.コンセプトを定義する

インディー ゲーム開発の最初のステップは、ゲームをどのようなものにしたいかを明確にすることです。リアルタイム ストラテジーか、マルチプレイヤー オンライン バトルアリーナ（MOBA）か、それともロールプレイング ゲーム（RPG）か、何の種類のゲームを作るかを考えます。次に、モバイル ゲームか、コンソール ゲームか、それとも PC ゲームか、ゲームのプラットフォームを決めます。それからキャラクターやプロット、コンセプト、機能、メカニクスなどを検討します。

 

2.調査を行う

ビデオ ゲームを制作するには、広範な調査が不可欠です。作りたい種類のゲームに必要な情報をすべて収集します。多くのインディー ゲーム開発者は、ゲーム デザイン ドキュメント（GDD）を作成して使用します。これは、プロジェクト全体の概要や、世界観の構築に役立つ重要な詳細情報をまとめた資料です。 

 

3.プロトタイピングを何度も繰り返す

ゲームのプロトタイピングは、インディー ゲーム開発プロセスにおける重要な要素です。ゲームの大まかなプロトタイプを作成し、ユーザー エクスペリエンス、ゲームプレイ、メカニクス、アート ディレクションをテストしながら作り込んでいきます。早期にプロトタイピングを行うことが重要です。ゲームの構築に多くの時間と予算を投じる前にプロトタイプを作成することで、インターフェイスやメカニクスの問題を事前に特定し、容易に解決できるからです。その際には、他の人にも必ずプロトタイプをテストしてもらうようにします。そうすることで、自分一人では気づけなかった想定外の問題を見つけてもらえる可能性があります。

4.ゲームの開発を始める

リサーチと初期のプロトタイピングが完了したら、いよいよゲームの開発を始めます。つまり、インディー ゲーム開発ソフトウェアを選択し、ゲーム エンジンを決定し、ゲームのコーディングに使用するプログラミング言語を選びます（次のセクションではプログラミング言語について詳しく説明します）。開発のこの段階で、ゲームのコーディングを開始することもできます。

 

5.作り込み、問題を解決する

プロトタイプで研究し、できるだけ早い段階で問題を解決します。ゲームに必要な機能や設定、デザイン、サウンド エフェクト、ビジュアル エフェクトがすべて含まれているか確認します。 ゲームの操作性に特に注意を払いながら、ゲーム エクスペリエンスを可能な限り最適化します。 

 

6.ゲームをテストする

ゲームを自分でテストするだけでなく、他の人にもテストしてもらうことは、インディー ゲームの開発において重要な段階です。 品質保証（QA）はゲームを成功させる上で非常に重要なプロセスです。使いやすさと操作性を評価します。可能な限りすべての要素をテストし、生じる可能性のあるバグや不具合、エラーを修正します。障がいのあるプレイヤーがゲームにアクセスできるかどうかも確認します。プレイヤーにとってゲームの体験を妨げる障壁が何もないようにします。この手順を何度か繰り返し、すべてを徹底的にテストします。 

 

『天空の城ラピュタ』のレンダリング
画像提供：Vitor Mar 氏

ビデオ ゲーム開発用のプログラミング言語

インディー ゲームの開発では、コーディングにさまざまなプログラミング言語を使用できます。一般的に最もよく使用されているプログラミング言語は、C++、Java、JavaScript、HTML5、C#、Python です。ゲームのコンセプトが複雑であればあるほど、プログラミング言語の深い知識が必要となります。 

『The Crystal Ship』の 3D レンダリング
画像提供：Bondok Max 氏

適切なインディー ゲーム開発ソフトウェアを選ぶ

開発に使用するソフトウェアを決める際には、アセットのモデリングや、環境の構築、キャラクターのアニメート、FX の作成に最適なツールを検討します。また、没入感のある高レベルなゲームプレイを構築するためのゲーム エンジンも検討します。

チームで作業する場合は、制作管理ツールを使用することも検討しましょう。プロジェクトのマイルストーンの追跡や、ゲームのレビュー/修正の反復サイクルに役立ちます。以下でご紹介するとおり、オートデスクにはお客様の目標達成を支援するインディー ゲーム開発ソフトウェアを多数ご用意しています。

産業用格納庫やメンテナンス ベイ内にドッキングされた未来的なホバー クラフトまたは宇宙船
画像提供：Proxima Studio

ゲームの開発を始める

ゲーム開発におけるキャリアを求めている場合、プロセスのどの部分が自分に適しているかを把握してキャリアを切り開くには、自分自身でゲーム制作に取り組むことが最適な手段になります。 柔軟性の高いオートデスクのインディー ゲーム開発ツールを使えば、簡単にテストを実施できます。ゲーム開発における主な役割には次のようなものがあります。 

  • デザイナー – ゲームの方向性を決定し、ゲームの主なルールとメカニクスの開発を担当します。 
  • アーティスト – キャラクター デザインから背景、ユーザー インターフェイスまで、ゲーム アートの制作を担当します。 
  • プログラマー – コードを作成し、ゲームを設計どおりに動作させます。 
  • サウンド エンジニア – 音楽やサウンド エフェクトなど、ゲームのオーディオ デザインのあらゆる要素を担当します。 
  • テスター – ゲームをテストして、ゲームが正常にプレイされ、バグがないことを確認します。 
  • UX デザイナー – 直感的で使いやすいユーザー インターフェイスの作成を担当します。 

オートデスクのゲーム デザイン ソフトウェアの活用事例
ビデオ ゲームやデジタル アートワークの鮮やかで非現実的なシーン。

Friday Sundae が語るデビュー タイトルの制作

Friday Sundae 社はデビュー タイトルであるモバイル向けゲーム『There Are No Ghosts at the Grand』の開発とアニメーションに Maya を利用し、環境のブロックアウトからキャラクター リギング、モーション キャプチャまで、あらゆるプロセスを合理化しました。小規模なチームながら、Maya の柔軟性とスクリプト機能のおかげで Unity への書き出しを自動化し、デバイス間で迅速に反復処理を行い、ミュージカル ミステリー ゲームに命を吹き込むことができました。

ホログラムの地球が投影された未来的な作戦司令室

インディー ゲーム スタジオを立ち上げるための重要なヒント

YouTube クリエイターであり、Proxima Studio 社の創設者でもある Harvey Newman 氏が、開発プロセスについて学んだことを語っています。

画像提供：Proxima Studio

キャラクターと木の頭蓋骨が描かれた森のシーン

オートデスクで開発効率を最大化

ケベックを拠点とするインディー ゲーム スタジオ Unreliable Narrators 社が、Maya と MotionBuilder を使用して創造性を発揮し、技術面のハードルを克服した事例をご紹介します。

画像提供：Unreliable Narrators

イラスト アート スタイルの中世の騎士のシーン

柔軟な開発ツールの活用

インディー ゲーム開発会社の Artifice 社は Maya Creative を幅広く利用し、カラフルな RPG タイトル『Legends of the Round Table』のアートワークを制作しました。同社のプロセスに柔軟な従量課金制モデルがなぜ適していたかをご覧ください。

画像提供：Artifice Studio

インディー ゲーム開発に関するよくある質問（FAQ）

インディーゲームの定義は何ですか?

「インディー ゲーム」とは、大規模なビデオ ゲーム制作会社の技術的または資金的支援を受けることなく、個人または小規模な開発チームで制作されたゲームを指します。

インディーゲームはどのような方法で開発されますか?

インディー ビデオ ゲームのデザインと開発には、芸術的な創造性と技術的なコンピュータ サイエンスの知識が求められます。ゲーム開発者には、プログラミング言語や技術に関する深い知識、パワフルなゲーム開発ソフトウェアを使いこなすスキルなど、ゲーム開発に関わる幅広い専門分野についての理解が必要となります。

インディー ゲームの制作にはどのくらいの費用がかかりますか?

通常、インディー ゲームの制作コストは大手スタジオがリリースする AAA ゲームよりもはるかに安価です。正確なコストは、約 1 万ドルから 100 万ドル（独立系開発者の大規模なチームの場合）まで、ゲームによって大きく異なります。

高い成果をあげているインディーゲームにはどのようなジャンルがありますか?

インディーズ ゲームの開発者にとってはさまざまなジャンルが好調ですが、近年はロールプレイング ゲーム（RPG）、ファーストパーソン シューティング ゲーム、2D プラットフォーマー、3D オープンワールド ゲーム、ストラテジー、シミュレーション ゲームなどのジャンルにはいずれも人気タイトルが登場しています。

ゲームの制作において重要なことは何ですか?

ビデオ ゲームを成功に導くには、さまざまな要素を組み合わせる必要があります。インディー ゲームの制作においては、楽しいゲームのメカニクス、満足度の高いゲーム進行ループ、適切なグラフィックス、説得力のあるストーリーテリング、難易度は高いものの攻略不可能ではないゲームプレイが不可欠です。 また、満足度の高いゲームプレイ体験を生み出すには、これらすべての要素が一貫した方法で組み合わされている必要があります。 

