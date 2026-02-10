Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
インディー ビデオ ゲーム開発はますます人気が高まっており、創造性とアイデアにあふれた分野です。インディー（インディペンデントの略語）ゲームとは、一般的に大規模なゲーム制作会社の支援や資金援助を受けることなく、個人または小規模なチームによって制作されたゲームを指します。このような自由度の高さにより、インディー クリエイターは大規模なクリエイターが回避するようなテーマやコンセプトを探求できますが、インディー ゲーム開発ならではの課題も伴います。
Maya Creative は Autodesk Maya LT の進化版であり、強力なモデリング、アニメーション、レンダリングの機能を備えた、手頃な価格で柔軟に利用できる Maya のライトモデルです。Maya LT とは異なり、Maya Creative では書き出せるポリゴン数などの制限がなくなり、新機能も加わって、高品質の 3D コンテンツ作成のための包括的なツールセットとしてご利用いただけます。
Maya Indie では、Maya の全機能をご利用いただけます。リアルなキャラクターをアニメートしたり、手頃な価格で細かいビジュアル エフェクトを作成したりできます。
3ds Max Indie では、3ds Max の全機能をご利用いただけます。予算内で魅力的な世界を構築し、高品質なシーンをレンダリングできます。
柔軟性と価格を考慮し、Maya を合理化して設計したバージョンです。モデリング、アニメーション、レンダリングの主要な機能が含まれており、商用利用に最適です。収入制限はありません。
「インディー ゲーム」という用語のルーツは 21 世紀初頭ですが、個人や小規模なチームがパブリッシャーの支援を受けずにゲームを制作するという概念は、1970 年代後半のパソコンの黎明期にまでさかのぼります。
ZX Spectrum のような初期の家庭用コンピュータは、ユーザーが独自のコンピュータ ゲームをゼロからプログラムする機能を提供しており、ときにはショップや通信販売カタログに登場するようなニッチなゲームを制作する「ベッドルーム コーダー」と呼ばれる世代を生み出しました。
インディー ゲーム制作のトレンドは、PC の台頭を通じて 90 年代まで続きます。小規模なクリエイターは、プレイヤーがゲームの一部を無料で試し、気に入ったらフル バージョンを購入する「シェアウェア」としてゲームを提供していました。
インターネットの発展と、それに続く Steam のようなオンライン ゲーム配信プラットフォームの登場により、インディー ビデオ ゲーム開発の新時代が到来します。開発者は比較的少ない予算で世界中の視聴者にリーチできるようになりました。近年人気のインディー ゲームには、『Stardew Valley』（農業シミュレーション ゲーム）、『ハデス』（ダンジョン クローラー RPG）、『Among Us』（ソーシャル推理ゲーム）など、幅広いタイトルがあります。
インディーゲームの制作方法について疑問をお持ちの方に、制作過程で重要なステップをご紹介
インディー ゲーム開発の最初のステップは、ゲームをどのようなものにしたいかを明確にすることです。リアルタイム ストラテジーか、マルチプレイヤー オンライン バトルアリーナ（MOBA）か、それともロールプレイング ゲーム（RPG）か、何の種類のゲームを作るかを考えます。次に、モバイル ゲームか、コンソール ゲームか、それとも PC ゲームか、ゲームのプラットフォームを決めます。それからキャラクターやプロット、コンセプト、機能、メカニクスなどを検討します。
ビデオ ゲームを制作するには、広範な調査が不可欠です。作りたい種類のゲームに必要な情報をすべて収集します。多くのインディー ゲーム開発者は、ゲーム デザイン ドキュメント（GDD）を作成して使用します。これは、プロジェクト全体の概要や、世界観の構築に役立つ重要な詳細情報をまとめた資料です。
ゲームのプロトタイピングは、インディー ゲーム開発プロセスにおける重要な要素です。ゲームの大まかなプロトタイプを作成し、ユーザー エクスペリエンス、ゲームプレイ、メカニクス、アート ディレクションをテストしながら作り込んでいきます。早期にプロトタイピングを行うことが重要です。ゲームの構築に多くの時間と予算を投じる前にプロトタイプを作成することで、インターフェイスやメカニクスの問題を事前に特定し、容易に解決できるからです。その際には、他の人にも必ずプロトタイプをテストしてもらうようにします。そうすることで、自分一人では気づけなかった想定外の問題を見つけてもらえる可能性があります。
リサーチと初期のプロトタイピングが完了したら、いよいよゲームの開発を始めます。つまり、インディー ゲーム開発ソフトウェアを選択し、ゲーム エンジンを決定し、ゲームのコーディングに使用するプログラミング言語を選びます（次のセクションではプログラミング言語について詳しく説明します）。開発のこの段階で、ゲームのコーディングを開始することもできます。
プロトタイプで研究し、できるだけ早い段階で問題を解決します。ゲームに必要な機能や設定、デザイン、サウンド エフェクト、ビジュアル エフェクトがすべて含まれているか確認します。 ゲームの操作性に特に注意を払いながら、ゲーム エクスペリエンスを可能な限り最適化します。
ゲームを自分でテストするだけでなく、他の人にもテストしてもらうことは、インディー ゲームの開発において重要な段階です。 品質保証（QA）はゲームを成功させる上で非常に重要なプロセスです。使いやすさと操作性を評価します。可能な限りすべての要素をテストし、生じる可能性のあるバグや不具合、エラーを修正します。障がいのあるプレイヤーがゲームにアクセスできるかどうかも確認します。プレイヤーにとってゲームの体験を妨げる障壁が何もないようにします。この手順を何度か繰り返し、すべてを徹底的にテストします。
インディー ゲームの開発では、コーディングにさまざまなプログラミング言語を使用できます。一般的に最もよく使用されているプログラミング言語は、C++、Java、JavaScript、HTML5、C#、Python です。ゲームのコンセプトが複雑であればあるほど、プログラミング言語の深い知識が必要となります。
開発に使用するソフトウェアを決める際には、アセットのモデリングや、環境の構築、キャラクターのアニメート、FX の作成に最適なツールを検討します。また、没入感のある高レベルなゲームプレイを構築するためのゲーム エンジンも検討します。
チームで作業する場合は、制作管理ツールを使用することも検討しましょう。プロジェクトのマイルストーンの追跡や、ゲームのレビュー/修正の反復サイクルに役立ちます。以下でご紹介するとおり、オートデスクにはお客様の目標達成を支援するインディー ゲーム開発ソフトウェアを多数ご用意しています。
ゲーム開発におけるキャリアを求めている場合、プロセスのどの部分が自分に適しているかを把握してキャリアを切り開くには、自分自身でゲーム制作に取り組むことが最適な手段になります。 柔軟性の高いオートデスクのインディー ゲーム開発ツールを使えば、簡単にテストを実施できます。ゲーム開発における主な役割には次のようなものがあります。
Friday Sundae 社はデビュー タイトルであるモバイル向けゲーム『There Are No Ghosts at the Grand』の開発とアニメーションに Maya を利用し、環境のブロックアウトからキャラクター リギング、モーション キャプチャまで、あらゆるプロセスを合理化しました。小規模なチームながら、Maya の柔軟性とスクリプト機能のおかげで Unity への書き出しを自動化し、デバイス間で迅速に反復処理を行い、ミュージカル ミステリー ゲームに命を吹き込むことができました。
YouTube クリエイターであり、Proxima Studio 社の創設者でもある Harvey Newman 氏が、開発プロセスについて学んだことを語っています。
ケベックを拠点とするインディー ゲーム スタジオ Unreliable Narrators 社が、Maya と MotionBuilder を使用して創造性を発揮し、技術面のハードルを克服した事例をご紹介します。
インディー ゲーム開発会社の Artifice 社は Maya Creative を幅広く利用し、カラフルな RPG タイトル『Legends of the Round Table』のアートワークを制作しました。同社のプロセスに柔軟な従量課金制モデルがなぜ適していたかをご覧ください。
「インディー ゲーム」とは、大規模なビデオ ゲーム制作会社の技術的または資金的支援を受けることなく、個人または小規模な開発チームで制作されたゲームを指します。
インディー ビデオ ゲームのデザインと開発には、芸術的な創造性と技術的なコンピュータ サイエンスの知識が求められます。ゲーム開発者には、プログラミング言語や技術に関する深い知識、パワフルなゲーム開発ソフトウェアを使いこなすスキルなど、ゲーム開発に関わる幅広い専門分野についての理解が必要となります。
通常、インディー ゲームの制作コストは大手スタジオがリリースする AAA ゲームよりもはるかに安価です。正確なコストは、約 1 万ドルから 100 万ドル（独立系開発者の大規模なチームの場合）まで、ゲームによって大きく異なります。
インディーズ ゲームの開発者にとってはさまざまなジャンルが好調ですが、近年はロールプレイング ゲーム（RPG）、ファーストパーソン シューティング ゲーム、2D プラットフォーマー、3D オープンワールド ゲーム、ストラテジー、シミュレーション ゲームなどのジャンルにはいずれも人気タイトルが登場しています。
ビデオ ゲームを成功に導くには、さまざまな要素を組み合わせる必要があります。インディー ゲームの制作においては、楽しいゲームのメカニクス、満足度の高いゲーム進行ループ、適切なグラフィックス、説得力のあるストーリーテリング、難易度は高いものの攻略不可能ではないゲームプレイが不可欠です。 また、満足度の高いゲームプレイ体験を生み出すには、これらすべての要素が一貫した方法で組み合わされている必要があります。