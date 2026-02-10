ゲームを自分でテストするだけでなく、他の人にもテストしてもらうことは、インディー ゲームの開発において重要な段階です。 品質保証（QA）はゲームを成功させる上で非常に重要なプロセスです。使いやすさと操作性を評価します。可能な限りすべての要素をテストし、生じる可能性のあるバグや不具合、エラーを修正します。障がいのあるプレイヤーがゲームにアクセスできるかどうかも確認します。プレイヤーにとってゲームの体験を妨げる障壁が何もないようにします。この手順を何度か繰り返し、すべてを徹底的にテストします。