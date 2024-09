AutoCAD Plus を使用すると、設計者、建築設計者、エンジニアは、詳細で正確な 2 次元表現を効率的に作成できます。このツールを使用すると、コンセプトを正確に再現でき、すべての線分、形状、寸法をシームレスに位置合わせできます。AutoCAD Plus の機能は、建築図面から技術スキーマまで、さまざまな業界で活用されています。AutoCAD Plus ソフトウェアは、3D モデリングの主要なプラットフォームでもあります。2D 設計と 3D 設計をシームレスに移行できる汎用性と機能で知られています。