Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
AI によって、かつてない創造的スピードが実現します。これまで何日も要していた複雑な多段階のワークフローを自然言語で完結できるようになり、設計者、施工業者、開発者エコシステム全体が、手間のかかる作業を減らし、イノベーションに集中できるようになります。
オートデスクは、Autodesk Platform Services（英文）の進化における次のステップとして、Model Context Protocol（MCP）サーバをポートフォリオに統合しています。Autodesk MCP サーバは開発者や独立系ソフトウェア ベンダーに構造化された AI 対応の基盤を提供します。大規模なカスタマイズを行わずにワークフローの自動化、プラットフォームとの統合、ソリューションの拡張を容易に実現できます。
Autodesk MCP サーバ*は、デザインと創造のエージェント ワークフロー専用に構築された、運用レベルのマネージド コネクタです。 オートデスクのセキュリティおよびコンプライアンス標準に基づいて構築されており、商用で使用する場合でも安全で信頼性の高いパフォーマンスを発揮するように設計されています。 ワークフローを簡素化し、信頼性を高めることで、個人の開発者にも大規模企業にも最適な選択肢となります。
*近日公開
オートデスクのセキュリティおよびコンプライアンス標準に基づいて構築されており、認証、権限、データ保護が組み込まれています。
オートデスクがホストしており、API の変更による影響を受けないように隔離されています。
モデル、プロジェクト、ユーザーの各コンテキストを入力として受け取り、デザインと創造の使用事例において状況に応じた応答を提供するように設計されています。
オートデスクのロジックが組み込まれているため、詳細をすべて指定する必要はありません。
Autodesk MCP サーバは、AI システムが品質、セキュリティ、信頼性を優先しながら実世界のアクションを実行できるようにする強力なコネクタとして機能します。高品質の MCP サーバにより、コントロールやパフォーマンスを損なうことなく、チームは大規模なデザインと創造を実現できます。
Revit で新たな活用の幅を広げ、次世代のインテリジェントなツールでシームレスに連携、自動化、革新します。
APS がサポートする 70 以上のファイル形式のモデル データ（体積、面積、数量など）にアクセスし、視覚化して調査します。
Fusion 共同作業者の招待、プロジェクトの管理、データの検索、コンポーネント プロパティの追加を行います。
110 を超えるオートデスク製品のヘルプ コンテンツを活用した、AI が生成するチュートリアル、ガイド、トラブルシューティングなどのサポートをすぐに利用できます。
開発者によるソフトウェアの構築、自動化、最適化の方法を AI がどのように変革しているかをご覧ください。
モデル コンテキスト プロトコル（MCP）は、AI システム、特に大規模言語モデル（LLM）が外部ツール、サービス、データ ソースと連携する方法を標準化するために設計されたオープンソース フレームワークです。AI の USB-C、つまり、モデルがより広範なデジタル エコシステムに接続できるユニバーサル コネクタだと考えてください。
Model Context Protocol サーバは、エージェント型 AI ワークフローの実現する上で重要なステップを示すサービスであり、AI が API を介して実世界のアクションを実行するために必要なインフラストラクチャを提供します。システム間を安全に接続するためのカスタム コードが不要になるため、MCP サーバを使えば誰でも自然言語のプロンプトを使用して強力なワークフローをアクティブ化できるようになります。
AI の進化は大きく 3 つ同時に起きており、AI が業務を支援できる方法を急速に変えつつあります。
第一に、AI はより賢くなり、ユーザーが本当に望んでいることを理解して記憶する能力が劇的に向上しています。
第二に、AI は平易な言葉をコードに変換でき、日常的な言い回しで要求を説明するだけで処理してくれます。
最後に、MCP サーバによって AI が会社のツールやデータとつながり、単に説明するだけでなく、具体的なアクションを実行できるようになりました。
これら 3 つの進化が融合し、AI は「便利なチャットボット」から「有能な仕事のパートナー」へと変わりつつあります。これらの機能がさらに強化されていくにつれ、時間を費やすタスクから達成可能なタスクまで、働き方が根本的に変化することになります。
オートデスクは信頼性の高い MCP サーバを近日中にリリースする予定です。 ご関心をお持ちの方は、https://feedback.autodesk.com/enter/（英文） にアクセスして、利用可能な MCP サーバを確認したり、ベータ版プロトタイプや概念実証を試したりできます。
学生の個人データや学生が生成したコンテンツをオートデスクが AI の学習に使用することはありません。
オートデスクは、学生のプライバシーに関する適用法令に準拠しています。