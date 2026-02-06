Autodesk MCP サーバ

AI によって、かつてない創造的スピードが実現します。これまで何日も要していた複雑な多段階のワークフローを自然言語で完結できるようになり、設計者、施工業者、開発者エコシステム全体が、手間のかかる作業を減らし、イノベーションに集中できるようになります。

オートデスクは、Autodesk Platform Services（英文）の進化における次のステップとして、Model Context Protocol（MCP）サーバをポートフォリオに統合しています。Autodesk MCP サーバは開発者や独立系ソフトウェア ベンダーに構造化された AI 対応の基盤を提供します。大規模なカスタマイズを行わずにワークフローの自動化、プラットフォームとの統合、ソリューションの拡張を容易に実現できます。