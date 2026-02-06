開発者のための AI 活用

Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
オートデスクの CTO、ラジ・アラスが、デザインと創造の分野におけるソフトウェア開発を AI がどのように変革しているか、そしてエージェント型 AI ファーストの未来に備えて開発者が今何を行うべきかについて語っています。コーディング アシスタントから自律的なワークフローまで、Autodesk DevCon の基調講演から抜粋したこちらの動画では、AI が拡張する世界で開発者が優位に立つためのアドバイスを紹介します。
Autodesk MCP サーバは、デザインと創造のコンテキストを標準化し、ツールやチームをまたいだシームレスで安全かつスケーラブルなコラボレーションを可能にします。
TCIT 社は、ビルディング インフォメーション モデリング（BIM）、人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）、インテリジェントなビデオ監視を連携させて、デジタル プラットフォームを構築しています。
EvolveLAB 社は Autodesk の Forma SDK を使用して Veras を Autodesk Forma の概略設計ワークフローと連携させ、AI 支援による反復レンダリングをプロジェクト構想の初期段階に導入しました。
Cobuilder 社 CEO / Lars Christian Fredenlund 氏
オートデスクの AI ツールを使ってエンジニアリングの実際の課題を解決する開発者の技術コンテンツをご覧ください。これらのデモ、チュートリアル、コード スニペットは、フロントエンドとバックエンドのスタック全体で Autodesk Platform Services と AI を活用して構築する際の実践的な例を取り上げており、より迅速かつスマートな開発に役立ちます。
デモ
このブログでは、APS Viewer でレンダリングしたシーンから生成された 1 つの画像を入力として使用し、フォトリアリスティックなシーンを生成する 1 つの方法を紹介します。
リソース
オートデスク API を使用した AI 主導の開発をより簡単かつ強力にする専用リソースを作成しました。
チュートリアル
Autodesk Platform Services と AI を使用して自動化、設計インテリジェンス、開発ワークフローを強化することに焦点を当てた Autodesk DevCon 2025 の主要クラスをご覧ください。
エキスパートとつながり、トレーニングを受け、オートデスクの開発チームと連携してプロジェクトを加速させます。