開発者のための AI 活用

開発者によるソフトウェアの構築、自動化、最適化の方法を AI がどのように変革しているかをご覧ください。インテリジェントな設計提案からエージェント型システム、リアルタイムのコラボレーションに至るまで、AI は開発のライフサイクルを変革しています。Autodesk Platform Services と AI を活用して、よりスマートに、より迅速に、よりクリエイティブに開発を進める方法を紹介します。

次世代の AI に備える：エージェント型システム、自動化、そしてその先へ

オートデスクの CTO、ラジ・アラスが、デザインと創造の分野におけるソフトウェア開発を AI がどのように変革しているか、そしてエージェント型 AI ファーストの未来に備えて開発者が今何を行うべきかについて語っています。コーディング アシスタントから自律的なワークフローまで、Autodesk DevCon の基調講演から抜粋したこちらの動画では、AI が拡張する世界で開発者が優位に立つためのアドバイスを紹介します。

Autodesk MCP サーバ

Autodesk MCP サーバは、デザインと創造のコンテキストを標準化し、ツールやチームをまたいだシームレスで安全かつスケーラブルなコラボレーションを可能にします。

お客様事例：AI と APS を活用して構築

AI を活用したコラボレーションがインサイトをもたらし、結果を生み出す

Sparkel 社（英語）はオスロを拠点とするスタートアップ企業です。施工担当者が人工知能を利用して建設図面を解釈し、理解できるよう支援するソフトウェアを構築しています。

 

事例を読む（英語）

AI とデジタル ツインを融合してよりスマートな施設管理に対応

TCIT 社は、ビルディング インフォメーション モデリング（BIM）、人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）、インテリジェントなビデオ監視を連携させて、デジタル プラットフォームを構築しています。

 

事例を読む（英語）

Forma との統合による AI を活用したレンダリングにより、創造性と意思決定が向上

EvolveLAB 社は Autodesk の Forma SDK を使用して Veras を Autodesk Forma の概略設計ワークフローと連携させ、AI 支援による反復レンダリングをプロジェクト構想の初期段階に導入しました。

 

事例を読む（英語）

「信頼でき、適切に構造化されたデータは、コラボレーションとサステナビリティを可能にする共通言語を生み出します。データの散乱をなくして、機械学習や人工知能がもたらす新しい機能への道を開くこともできます」

Cobuilder 社 CEO / Lars Christian Fredenlund 氏

AI の活用：デモ、チュートリアル、技術的な堀り下げ

オートデスクの AI ツールを使ってエンジニアリングの実際の課題を解決する開発者の技術コンテンツをご覧ください。これらのデモ、チュートリアル、コード スニペットは、フロントエンドとバックエンドのスタック全体で Autodesk Platform Services と AI を活用して構築する際の実践的な例を取り上げており、より迅速かつスマートな開発に役立ちます。

デモ

Autodesk Viewer に安定したディフュージョンを適用

このブログでは、APS Viewer でレンダリングしたシーンから生成された 1 つの画像を入力として使用し、フォトリアリスティックなシーンを生成する 1 つの方法を紹介します。

 

製品デモを見る（英語）
リソース

LLMs.text で APS の AI 駆動型の開発を実現

オートデスク API を使用した AI 主導の開発をより簡単かつ強力にする専用リソースを作成しました。

 

ファイルを取得する（英語）
チュートリアル

BIM と対話する：MCP サーバ + Claude による AEC データ モデルの探索

MCP サーバを起動して実行して、ACC ダッシュボードを構築し、最後に AEC データ モデル（英語）のクエリ システムを探索するという、段階的に複雑さが増す 3 つのステージを順に進みます。

 

ウォークスルーで学ぶ（英語）

Autodesk DevCon 2025：APS と AI を使用してスマートに構築

Autodesk Platform Services と AI を使用して自動化、設計インテリジェンス、開発ワークフローを強化することに焦点を当てた Autodesk DevCon 2025 の主要クラスをご覧ください。 

AI と Revit の統合

ビデオを見る（英語）
信頼性の高い成果ベースの BIM 向け AI パイプライン開発

ビデオを見る（英語）
Autodesk Assistant と AEC Data Model API による AEC プロジェクト ワークフローの変革

ビデオを見る（英語）

AI の実践：今後のアクセラレータとトレーニング

