開発者のための AI 活用

オートデスクの CTO、ラジ・アラスが、デザインと創造の分野におけるソフトウェア開発を AI がどのように変革しているか、そしてエージェント型 AI ファーストの未来に備えて開発者が今何を行うべきかについて語っています。コーディング アシスタントから自律的なワークフローまで、Autodesk DevCon の基調講演から抜粋したこちらの動画では、AI が拡張する世界で開発者が優位に立つためのアドバイスを紹介します。