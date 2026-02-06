メディア & エンターテインメントにおける AI

Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
Autodesk AI は、ビジョンを損なうことなく迅速に作業を進めたいアーティスト向けに開発されています。オートデスクのツールは、制作時間を短縮しながら完全にコントロールできるように設計されています。編集可能かつ指示可能で、常に創造的な制作の意図に沿って利用できます。アニメーション、合成、スケジュール調整など、Autodesk AI はメディア制作とエンターテインメント制作のあらゆる段階でプロセスをサポートします。また、信頼性は重要です。このため、オートデスクでは AI のトレーニング方法とデータの使用方法について透明性を確保しているため、プロジェクトでも自信を持って制作に取り組めます。
反復タスクや技術的なタスクをスピードアップできるため、アーティストはクリエイティブな意思決定により多くの時間を費やすことができます。
自分のスタイルに適応する編集可能で非破壊的な AI アウトプットにより、創作の主導権を完全に保持できます。
インディー クリエイターから AAA スタジオまで、オートデスクの AI ツールは、あらゆる制作規模や予算のニーズに合わせて拡張できます。
AI はアーティストの役に立つべきであり、その逆であってはならないとオートデスクは考えています。そのため、Autodesk AI は、クリエイティブ コントロール、ワークフローの統合、信頼できる透明性という 3 つの基本原則に基づいて構築されています。オートデスクのツールは、それぞれのパイプラインにシームレスに適合し、スタイルに適応し、データを尊重するように設計されています。だからこそ、世界中のスタジオやクリエイターは、自身のストーリーを伝えるためにオートデスクを信頼して利用しています。
Autodesk Flow Studio
Flow Studio のクラウドベースの AI 搭載 3D ツールセットを使用して、実写映像を編集可能な CG シーンに変換できます。複雑なセットアップは必要ありません。使いやすく高速で完全にコントロール可能な AI を活用して、思い描くストーリーを表現できます。
Autodesk Maya
パフォーマンスとストーリーのブラッシュアップに注力できます。MotionMaker は、キーフレーム、モーション キャプチャ、機械学習を融合してモーションをすばやく生成するため、背景キャラクターでもヒーロー ショットでも、一気に制作に取りかかれます。
AUTODESK Flow Production Tracking
依存関係、リソースの可用性、クリエイティブの優先順位を分析する AI を使用して、制作タイムラインを最適化できます。Flow Generative Scheduling は、プロデューサーやコーディネータのスマートかつ迅速な意思決定に役立ちます。
Autodesk Flame
Flame に搭載された AI を活用した約 10 種類の VFX およびフィニッシング ツールを使用することで、3D 点群を生成してシーン内にオブジェクトを配置したり、スローモーション ショット用の追加フレームを作成したりできます。
Autodesk Maya
高速でインタラクティブな手法で、複雑なキャラクターのデフォメーションを近似します。手作業によるウェイト ペイントを減らし、キャラクター セットアップの速度を向上させます。
『Phantom Sky』は 90 秒の短編作品ではありますが、このようなプロジェクトは、従来ならアーティストのチームが完成させるまでに数ヵ月かかっていました。Maya の MotionMaker により、Eddie Chew 氏（Griffin Animation Studios 社の創設者）は、わずか 6 週間で複数のキャラクターに命を吹き込みました。このプロセス シフトにより、Chew 氏は最も重要な要素、つまりパフォーマンス、ブラッシュアップ、ストーリーテリングに集中する時間を増やすことができました。MotionMaker は効率と創造に新たなバランスをもたらします。細部を犠牲にすることなく、より意欲的なクライアント プロジェクトに取り組めるようになります。
オートデスクはスタジオ、アーティスト、技術者と緊密に連携することで、AI ツールの透明性と安全性を確保し、ツールの開発に利用者のニーズを反映させています。
AI がアーティストをどのように支援して制作を効率化し、クリエイティブな仕事の未来を再定義するか、詳細をご確認ください。イノベーションの促進、手間のかかるタスクの自動化、競争力の維持に AI が不可欠になった理由を業界のリーダーたちが語ります。レポートをダウンロードすると、限定のインサイト、導入動向、トップ企業が AI を活用したストーリーテリングの次の展開に向けてどのように準備を進めているかをご覧いただけます。
Flow Studio は、クリエイティブ プロセスをスピードアップするために設計されたさまざまな AI 搭載ツールを備えています。主な機能には、マーカーレス モーション キャプチャや、動画から 3D シーンを生成するテクノロジーのほか、カメラ トラッキング、クリーン プレート、アルファ マスク、キャラクター パスなどの基本的な要素の自動生成機能が含まれます。 このすべて要素を Maya、Blender、Unreal などの任意の 3D ツールに書き出し、簡単に作り込みながら作品を構築できるなど、クリエイティブな作業を完全にコントロールできます。詳細はこちらをご確認ください。
MotionMaker（英語） や機械学習（ML）デフォーマなどの Autodesk AI 機能を Maya で使用できます。MotionMaker では、わずかなキーフレームやモーション パスからキャラクター モーションを生成できるため、アニメーション ワークフローを大幅に短縮できます。ML デフォーマは、高速かつインタラクティブな方法で複雑なキャラクターのデフォメーションを近似処理します。どちらのツールも反復作業を自動化するため、アーティストはクリエイティブなプロセスに集中できるようになります。詳細はこちらをご確認ください。
Autodesk Flame では、ビジュアル エフェクトとフィニッシングの手作業を減らし、全体的な効率を高める AI 搭載機能が拡充されています。現在の機能は次のとおりです。
詳細はこちらをご確認ください。