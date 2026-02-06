メディア & エンターテインメントにおける AI

Autodesk AI は、ビジョンを損なうことなく迅速に作業を進めたいアーティスト向けに開発されています。オートデスクのツールは、制作時間を短縮しながら完全にコントロールできるように設計されています。編集可能かつ指示可能で、常に創造的な制作の意図に沿って利用できます。アニメーション、合成、スケジュール調整など、Autodesk AI はメディア制作とエンターテインメント制作のあらゆる段階でプロセスをサポートします。また、信頼性は重要です。このため、オートデスクでは AI のトレーニング方法とデータの使用方法について透明性を確保しているため、プロジェクトでも自信を持って制作に取り組めます。