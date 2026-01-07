Autodesk NavPack：パフォーマンス重視の設計に向けた AI 活用

製品品質を高めるために、設計プロセスにリアルタイムのパフォーマンス インサイトを組み込むことが重要です。

画像提供：VWGI（Carsten Othmer）

Three screens display iterations of a car using Autodesk NAVPACK AI-accelerated engineering
Autodesk NavPack とは

Autodesk NavPack は AI ベースのツールにより製品開発プロセスを革新し、分野を超えたコラボレーションや組織の専門知識の活用、設計初期段階での情報提供を通じて、製品品質の向上と製品化までの時間短縮を実現します。

  • 設計の最適化を加速：手作業による反復作業を減らし、製品開発をスピードアップします。

  • 製品パフォーマンスの向上：構造、熱、流体力学の効率を高めるために、設計の最適化を支援します。

  • エンジニアリング ワークフローの合理化：プロセスを簡素化し、手作業を減らし、製品のパフォーマンスを向上させます。

  • 専門知識に基づく構築：既存のデータを活用して、インテリジェンスをプロセスに統合します。

Autodesk NavPack の特長 

設計上の意思決定を加速 

リアルタイム シミュレーションを使用して、長いテスト サイクルを短縮します。

イノベーションと適応

より多くのオプションを早期に検討し、プロセスにインテリジェンスを組み込みます。

コラボレーションを促進 

生産性を高め、部門横断型のチームと効果的にコラボレーションできます。

NavPack でできること 

AI によって設計サイクルを加速し、シミュレーション時間を短縮する方法を示すワークフロー グラフ
AI を活用したエンドツーエンドのソリューションとしてのデジタル ツール

シミュレーション時間を数時間から数秒に短縮

Autodesk NavPack を使用すると、開発プロセスの早い段階でより多くのオプションを評価できます。この学習は、既存のワークフローに反映され、後の段階で実施される手順ではなく、プロセスに統合されるようになります。その結果、より適切な意思決定が可能となり、プロセスを合理化してリスクを軽減できます。

AI によるリアルタイム予測が、設計と性能を即時に最適化

リアルタイムの設計予測を取得

NavPack を活用することにより、エンジニアは Alias、Blender、ParaView、カスタム ダッシュボードなどと連携しながら、設計案を対話的に検討し、パフォーマンスや実現可能性に関する即時のフィードバックを得ることができます。 NavPack は既存のワークフローに組み込まれ、リアルタイムのパフォーマンスを可視化し、設計を最適化します。

用途に合った NavPack ソリューション 

NavPack Core 

リアルタイムでのシミュレーションと解析に向けた予測モデルをトレーニング・活用するためのソフトウェア ツールキット

 

NavPack Design 

設計ワークフローに組み込み、ほぼリアルタイムのパフォーマンス予測と設計最適化を活用できるインタラクティブな設計ツールです。

動画：グラフ ニューラル ネットワークのトレーニング方法

ウェビナー

CFD 用グラフ ニューラル ネットワークのトレーニング 

博士である Jakob Lohse 氏が CFD データを用いたグラフ ニューラル ネットワークをトレーニングする方法を紹介します。

動画を見る（40 分 49 秒 英語）
動画：AI エンジニアリングについて語る Matthias Bauer 氏のインタビュー

ポッドキャスト

AI によるエンジニアリングの高速化 

Matthias Bauer 氏が AI によるエンジニアリングの進化と、AI にまつわる誤解について語ります。

 

動画を見る（35 分 51 秒 英語）
動画：Matthias Bauer 氏が語る AI によるエンジニアリング インサイトの加速

インタビュー

エンジニアリングにおける AI の役割 

AI が エンジニアリングにおいて、シミュレーションの代替ではなく、インサイトの加速にどう貢献するかを紹介します。

 

動画を見る（6 分 英語）

よくある質問（FAQ） 

Autodesk NavPack はどのような用途に利用できますか？

Autodesk NavPack はエンジニアリングと設計のプロセスを加速するために開発された AI 対応ソリューションです。主に、自動車、航空宇宙、製造業といった分野で、製品開発の効率化、反復サイクルの削減、設計精度の向上を目的に使用されています。Autodesk NavPack は予測モデルとジェネレーティブ デザインを活用し、パフォーマンス、構造、材料の選定に関するリアルタイムのフィードバックを提供します。

Autodesk NavPack はどのようなユーザーを対象としたソリューションですか？

Autodesk NavPack は以下のようなユーザーに活用されています。

 

  • 高品質な製品を迅速に設計する必要がある設計・エンジニアリング チーム
  • 次世代の高性能製品を創出することに注力する研究開発チーム
  • 製品開発初期から車両の空力、安全性、構造を最適化する自動車メーカー
  • 設計 プロセスの中で空力および推進システムの調整を行う航空宇宙企業
  • 開発コストを抑え、プロトタイプ作成を迅速化し、早期市場投入を目指す製造業者

Autodesk NavPack は他の設計ツールと何が違うのですか？

NavPack は AI によるシミュレーションと最適化を既存の設計ワークフローにシームレスに組み込める点で差別化されています。検証済み CAE ツール由来のデータを活用することにより、NavPack の機械学習モデルはリアルタイムでフィードバックと予測インサイトを提供し、設計サイクルを大幅に短縮します。主な差別化要因は次のとおりです。

  • 設計検証やパフォーマンス予測のためのリアルタイム シミュレーション インサイト
  • CAD ソフトウェアや Blender、シミュレーション プラットフォームなど、既存のエンジニアリング ツールとのシームレスな統合
  • 形状と機能の限界に挑むジェネレーティブ デザイン機能 
  • 最小限のデータ要件により、より迅速で費用対効果の高い最適化が可能
  • AI による推奨に基づいて、チームで連携しながら意思決定を行えるコラボレーション ツール 

これらの機能により、NavPack は従来の設計ツールよりも、効率的でコスト効率に優れ、スケーラビリティの高いソリューションです。

Autodesk NavPack テクノロジーは、どのような業界で活用されていますか？

オートデスクの AI ソリューションは、先進的なシミュレーションと設計の最適化を必要とする、以下のような業界で活用されています。

  • 自動車（空力、衝突シミュレーション、軽量構造） 

  • 航空宇宙（CFD、構造最適化、推進システム）

  • 製造業（材料加工、予測保全） 

NavPack の AI は既存のエンジニアリング ツールにどう統合されますか？

NavPack は Blender や CAD ソフトウェア、シミュレーション プラットフォームなどとシームレスに統合できるため、エンジニアはワークフローを中断することなく AI による最適化を適用できます。

NavPack はどのオペレーティング システムに対応しますか？

NavPack は Microsoft® Windows® と Linux® で動作します。詳細については、NavPack の動作環境を参照してください。

NavPack のどのバージョンを利用できますか？

NavPack のサブスクリプションをお持ちの場合、利用可能なすべてのバージョンにアクセスできます。製品の利用については、

NAVASTO の担当者までご連絡ください。

NavPack のソフトウェアは Autodesk Account からダウンロードできますか？

いいえ。NavPack がオートデスクの製品ラインナップに完全統合されるまでの間は、買収前の既存システムを通じてソフトウェアのダウンロードをご利用いただけます。

NavPack を複数のコンピュータにインストールできますか？

NavPack はネットワーク上の任意のコンピュータにインストールでき、利用可能なサブスクリプション数で管理されます。

NavPack を使用する際に、特定ユーザーへのアクセス割り当てやサインインは必要ですか？

いいえ。NavPack は指定されたライセンス サーバーとローカル ネットワーク上のインストール済みライセンスを用いたネットワーク型サブスクリプションによって動作します。

サブスクリプションの活用を早期に始めるにはどうすればよいですか？

NavPack オンボーディング サービスや、NavPack ユーザーのスキル向上を目的としたその他のサービスについて、担当者にご相談ください。サブスクリプションの価値をできるだけ早くご実感いただけます。

