NavPack は AI によるシミュレーションと最適化を既存の設計ワークフローにシームレスに組み込める点で差別化されています。検証済み CAE ツール由来のデータを活用することにより、NavPack の機械学習モデルはリアルタイムでフィードバックと予測インサイトを提供し、設計サイクルを大幅に短縮します。主な差別化要因は次のとおりです。

設計検証やパフォーマンス予測のためのリアルタイム シミュレーション インサイト

CAD ソフトウェアや Blender、シミュレーション プラットフォームなど、既存のエンジニアリング ツールとのシームレスな統合

形状と機能の限界に挑むジェネレーティブ デザイン機能

最小限のデータ要件により、より迅速で費用対効果の高い最適化が可能

AI による推奨に基づいて、チームで連携しながら意思決定を行えるコラボレーション ツール

これらの機能により、NavPack は従来の設計ツールよりも、効率的でコスト効率に優れ、スケーラビリティの高いソリューションです。