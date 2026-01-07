Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
Autodesk NavPack は AI ベースのツールにより製品開発プロセスを革新し、分野を超えたコラボレーションや組織の専門知識の活用、設計初期段階での情報提供を通じて、製品品質の向上と製品化までの時間短縮を実現します。
設計の最適化を加速：手作業による反復作業を減らし、製品開発をスピードアップします。
製品パフォーマンスの向上：構造、熱、流体力学の効率を高めるために、設計の最適化を支援します。
エンジニアリング ワークフローの合理化：プロセスを簡素化し、手作業を減らし、製品のパフォーマンスを向上させます。
専門知識に基づく構築：既存のデータを活用して、インテリジェンスをプロセスに統合します。
リアルタイム シミュレーションを使用して、長いテスト サイクルを短縮します。
より多くのオプションを早期に検討し、プロセスにインテリジェンスを組み込みます。
生産性を高め、部門横断型のチームと効果的にコラボレーションできます。
– INEOS Britannia 流体力学グループ責任者/ Pierluigi Orsi 氏
– AUDI 社 エアロダイナミクス開発責任者/ Moni Islam 氏
リアルタイムでのシミュレーションと解析に向けた予測モデルをトレーニング・活用するためのソフトウェア ツールキット
設計ワークフローに組み込み、ほぼリアルタイムのパフォーマンス予測と設計最適化を活用できるインタラクティブな設計ツールです。
ウェビナー
博士である Jakob Lohse 氏が CFD データを用いたグラフ ニューラル ネットワークをトレーニングする方法を紹介します。
ポッドキャスト
Matthias Bauer 氏が AI によるエンジニアリングの進化と、AI にまつわる誤解について語ります。
インタビュー
AI が エンジニアリングにおいて、シミュレーションの代替ではなく、インサイトの加速にどう貢献するかを紹介します。
Autodesk NavPack はエンジニアリングと設計のプロセスを加速するために開発された AI 対応ソリューションです。主に、自動車、航空宇宙、製造業といった分野で、製品開発の効率化、反復サイクルの削減、設計精度の向上を目的に使用されています。Autodesk NavPack は予測モデルとジェネレーティブ デザインを活用し、パフォーマンス、構造、材料の選定に関するリアルタイムのフィードバックを提供します。
Autodesk NavPack は以下のようなユーザーに活用されています。
NavPack は AI によるシミュレーションと最適化を既存の設計ワークフローにシームレスに組み込める点で差別化されています。検証済み CAE ツール由来のデータを活用することにより、NavPack の機械学習モデルはリアルタイムでフィードバックと予測インサイトを提供し、設計サイクルを大幅に短縮します。主な差別化要因は次のとおりです。
これらの機能により、NavPack は従来の設計ツールよりも、効率的でコスト効率に優れ、スケーラビリティの高いソリューションです。
オートデスクの AI ソリューションは、先進的なシミュレーションと設計の最適化を必要とする、以下のような業界で活用されています。
自動車（空力、衝突シミュレーション、軽量構造）
航空宇宙（CFD、構造最適化、推進システム）
製造業（材料加工、予測保全）
NavPack は Blender や CAD ソフトウェア、シミュレーション プラットフォームなどとシームレスに統合できるため、エンジニアはワークフローを中断することなく AI による最適化を適用できます。
NavPack のサブスクリプションをお持ちの場合、利用可能なすべてのバージョンにアクセスできます。製品の利用については、
NAVASTO の担当者までご連絡ください。
いいえ。NavPack がオートデスクの製品ラインナップに完全統合されるまでの間は、買収前の既存システムを通じてソフトウェアのダウンロードをご利用いただけます。
NavPack はネットワーク上の任意のコンピュータにインストールでき、利用可能なサブスクリプション数で管理されます。
いいえ。NavPack は指定されたライセンス サーバーとローカル ネットワーク上のインストール済みライセンスを用いたネットワーク型サブスクリプションによって動作します。
NavPack オンボーディング サービスや、NavPack ユーザーのスキル向上を目的としたその他のサービスについて、担当者にご相談ください。サブスクリプションの価値をできるだけ早くご実感いただけます。