40 年以上にわたる高度な CAM の開発によって実現した Fusion は、現代のあらゆる製造ニーズ応える幅広い機能を備えています。急速に変化し続けている業界で、ビジネスの競争力を高め、成功を収めるために、CAD/CAM の統合ソリューションが役立ちます。

ラピッド プロトタイピング、CNC 加工、シート メタル ファブリケーション、製造性考慮設計（英語）をシームレスに活用できる統合機能で、ワークフローを効率化し、イノベーションを加速させます。高度な製造機能の卓越した精度と効率で、アイデアを実現します。継続的にプロセスを強化しながら、持続可能な成長を促進します。

利益を増やし、製品の質を上げ、企業競争力を高めるために、今すぐ始めましょう。