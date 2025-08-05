Fusion で始めるスマート マニュファクチャリング

ラピッド プロトタイピング、CNC 加工、シート メタル ファブリケーション、製造性考慮設計に対応する高度な製造ツールで、正確かつ効率的にアイデアを実現できます。

Fusion の高度な製造機能は、世界中のメーカーやCNC 加工業者に選ばれています

Autodesk Fusion を使用して CNC マシンで作業する男性

業界をリードする製造テクノロジーでチームの競争優位性を獲得

40 年以上にわたる高度な CAM の開発によって実現した Fusion は、現代のあらゆる製造ニーズ応える幅広い機能を備えています。急速に変化し続けている業界で、ビジネスの競争力を高め、成功を収めるために、CAD/CAM の統合ソリューションが役立ちます。

ラピッド プロトタイピング、CNC 加工、シート メタル ファブリケーション、製造性考慮設計（英語）をシームレスに活用できる統合機能で、ワークフローを効率化し、イノベーションを加速させます。高度な製造機能の卓越した精度と効率で、アイデアを実現します。継続的にプロセスを強化しながら、持続可能な成長を促進します。

ビジネス成果を最大化できる取り組みを優先する

自動化と AI でワークフローを最新化

AI と自動化の統合により、ミスや不整合を最小限に抑えながら、プロセスを合理化して効率を高め、製品化までの時間を短縮できます。

シームレスに統合されたツールで生産性を向上

統合された CAD/CAM とリアルタイムのデータ管理ツールで、チームワークを強化し、メンバーの連携を促進し、スケジュールを短縮できます。

高度で正確な加工機能

複合軸加工、プロービング、バリ取り、自動穴認識など、包括的な加工法により精度が向上します。

イノベーションに集中 – あとは Fusion に任せましょう
複合軸加工

複雑なタスクをシンプルに

 

複合軸加工機能により、従来の方法では困難だった精緻で洗練されたデザインにも対応でき、複雑な機械加工タスクを高精度かつ効率的に処理できます。

 

パーツを複数の角度から正確に加工できる複合軸動作により、手動による介入の必要性が減り、エラーを最小限に抑えることができます。

CAM 自動化に Fusion を使用している女性

データの整合性を維持し、スムーズにコラボレーション

 

自動化された CAM 機能で機械加工プロセスを最適化。あらゆるスキル レベルのオペレーターにとって操作しやすく効率的なプロセスが実現します。複雑なタスクを自動化し、効果的な切削パスを選択することで、加工時間と材料の無駄を削減できます。

 

自動穴認識によって穴の識別と加工を効率化し、手作業を減らし、整合性を維持できます。自動バリ取りによってバリを迅速に除去し、パーツの外観および機能の品質を向上し、エッジとサーフェスをより滑らかに仕上げることができます。

CNC プローブ

エラーが減り、製品品質が向上

 

Fusion のプロービング ツールと検査ツールにより、3 軸、4 軸、5 軸でパーツをすばやく正確に位置合わせし、セットアップ時間を短縮して、加工精度を向上させることができます。数時間かかっていた手作業を数分に短縮し、後続の加工作業に向けてパーツを正確に配置すると同時に、エラーを最小限に抑え、全体的な生産性を高めます。

 

高度なサーフェス検査の結果に基づいて最適なパーツの位置合わせが計算され、ずれや不正確な治具が補正されます。マシンで生成された検査データを使用することで、加工法を最適化し、高精度を確保するとともに、不正確なセットアップによるパーツの廃棄リスクを低減できます。

Autodesk Fusion のジェネレーティブ デザインを使用している女性

材料効率を最大化

 

関連付けられたネスティングにより、シート メタル パーツの 2D レイアウトをすばやく生成し、CNC で効率的に切削します。パーツを正確に配置して切断の準備を整えることで、セットアップ時間を短縮し、エラーを減らすことができます。

 

高度なネスティング アルゴリズムにより材料の使用を最適化します。シート メタルを有効に活用して無駄を最小限に抑えることで、コスト削減とサステナブルな製造手法の実現に貢献します。

金属積層造形

生産性の向上と材料の最適化

 

変換ツールを追加する必要もなく、そのまま 3D プリンティング用の設計を送信できるため、セットアップ時間を短縮し、エラーの発生リスクを最小限に抑えることができます。関連付けられたデザイン ツールにより、複雑な形状やプリント サポート構造の作成が自動化され、複雑なデザインでも正確かつ一貫性のある造形が可能になります。

 

また、Fusion は幅広い材料に対応しているため、用途に応じて最適な材料を選択できます。機能性だけでなく、コスト効率や品質にも優れたパーツを確実に製造できます。

Autodesk Fusion のプランと価格

現在や将来のニーズに合わせて、最適なオプションを柔軟にお選びいただけます。

高度な製造機能

Autodesk Fusion for Manufacturing

Autodesk Fusion for Manufacturing は、CAD/CAM/CAE/PCB/データ管理が統合されたクラウド プラットフォームです。3 軸加工、4 軸/5 軸フライス加工のほか、次のような機能が備わっています。

  • 2D 図面の作成から 5 軸加工までを包括的にサポート
  • 切削、フライス加工、旋盤加工、複合旋盤加工
  • 製造の自動化
  • パーツの検査とプロービング
  • 編集可能なポストプロセッサーに無償でアクセス

 

/年 

主な製造機能

Autodesk Fusion

Autodesk Fusion は、CAD/CAM/CAE/PCB/データ管理が統合されたクラウド プラットフォームです。2 軸/3 軸フライス加工のほか、次のような機能が備わっています。

  • 負荷制御
  • 旋盤加工
  • 熱溶解積層造形（FFF）
  • ウォーター ジェット、レーザー カッター、プラズマ カッター

Autodesk Fusion の 30 日間無償体験版

 

/年 

製造業界の広範なエコシステムが、さらなる機能拡張をサポート

業界をリードする OEM 製品との統合機能で、一般的なタスクの合理化を実現します。業界のリーディング カンパニーとオートデスクのパートナーシップ（英語）の詳細をご覧ください。