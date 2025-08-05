Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
40 年以上にわたる高度な CAM の開発によって実現した Fusion は、現代のあらゆる製造ニーズ応える幅広い機能を備えています。急速に変化し続けている業界で、ビジネスの競争力を高め、成功を収めるために、CAD/CAM の統合ソリューションが役立ちます。
ラピッド プロトタイピング、CNC 加工、シート メタル ファブリケーション、製造性考慮設計（英語）をシームレスに活用できる統合機能で、ワークフローを効率化し、イノベーションを加速させます。高度な製造機能の卓越した精度と効率で、アイデアを実現します。継続的にプロセスを強化しながら、持続可能な成長を促進します。
利益を増やし、製品の質を上げ、企業競争力を高めるために、今すぐ始めましょう。
AI と自動化の統合により、ミスや不整合を最小限に抑えながら、プロセスを合理化して効率を高め、製品化までの時間を短縮できます。
統合された CAD/CAM とリアルタイムのデータ管理ツールで、チームワークを強化し、メンバーの連携を促進し、スケジュールを短縮できます。
複合軸加工、プロービング、バリ取り、自動穴認識など、包括的な加工法により精度が向上します。
複合軸加工機能により、従来の方法では困難だった精緻で洗練されたデザインにも対応でき、複雑な機械加工タスクを高精度かつ効率的に処理できます。
パーツを複数の角度から正確に加工できる複合軸動作により、手動による介入の必要性が減り、エラーを最小限に抑えることができます。
自動化された CAM 機能で機械加工プロセスを最適化。あらゆるスキル レベルのオペレーターにとって操作しやすく効率的なプロセスが実現します。複雑なタスクを自動化し、効果的な切削パスを選択することで、加工時間と材料の無駄を削減できます。
自動穴認識によって穴の識別と加工を効率化し、手作業を減らし、整合性を維持できます。自動バリ取りによってバリを迅速に除去し、パーツの外観および機能の品質を向上し、エッジとサーフェスをより滑らかに仕上げることができます。
Fusion のプロービング ツールと検査ツールにより、3 軸、4 軸、5 軸でパーツをすばやく正確に位置合わせし、セットアップ時間を短縮して、加工精度を向上させることができます。数時間かかっていた手作業を数分に短縮し、後続の加工作業に向けてパーツを正確に配置すると同時に、エラーを最小限に抑え、全体的な生産性を高めます。
高度なサーフェス検査の結果に基づいて最適なパーツの位置合わせが計算され、ずれや不正確な治具が補正されます。マシンで生成された検査データを使用することで、加工法を最適化し、高精度を確保するとともに、不正確なセットアップによるパーツの廃棄リスクを低減できます。
関連付けられたネスティングにより、シート メタル パーツの 2D レイアウトをすばやく生成し、CNC で効率的に切削します。パーツを正確に配置して切断の準備を整えることで、セットアップ時間を短縮し、エラーを減らすことができます。
高度なネスティング アルゴリズムにより材料の使用を最適化します。シート メタルを有効に活用して無駄を最小限に抑えることで、コスト削減とサステナブルな製造手法の実現に貢献します。
変換ツールを追加する必要もなく、そのまま 3D プリンティング用の設計を送信できるため、セットアップ時間を短縮し、エラーの発生リスクを最小限に抑えることができます。関連付けられたデザイン ツールにより、複雑な形状やプリント サポート構造の作成が自動化され、複雑なデザインでも正確かつ一貫性のある造形が可能になります。
また、Fusion は幅広い材料に対応しているため、用途に応じて最適な材料を選択できます。機能性だけでなく、コスト効率や品質にも優れたパーツを確実に製造できます。
