AUTODESK FUSION CONTRIBUTOR

Fusion Contributor を利用すると、Fusion を使った製品開発プロジェクトの共同作業に安全に参加できるアクセス権を関係者に提供できます。どこからでも、どのデバイスからでも設計を共有して、プロジェクトをレビューし、管理できます。作成者権限がなくても、社内チームや社外パートナーがワークフローに参加して、情報を常に入手できます。

Fusion Contributor ユーザーは、Fusion Manage の作業で 製品ライフサイクル管理のデータを表示したり、レポートを作成したり、ワークフローに参加できます。

Fusion Contributor よって コラボレーションを合理化し、重要なプロジェクト データへの安全なリアルタイム アクセスをチームに提供して、情報に基づいて意思決定を迅速に進め、イノベーションを推進できます。