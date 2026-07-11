Fusion サブスクリプションの 4 ライセンス一括購入で 25% OFF キャンペーンでは、Autodesk Fusion、Autodesk Fusion for Manufacturing、Autodesk Fusion for Design の 1 年間サブスクリプションを 4 ライセンス単位でご購入いただくと、オートデスク グローバル希望小売価格 (税抜き) に 25% の割引が即座に適用されます。

オートデスクは理由を問わず単独の裁量で、通知を行うことなくいつでも、このプロモーションの一部または全体を中止、一時中断、または変更する権利を有します。オートデスク ソフトウェアの価格は変更されることがあり、国によって異なる場合があります。

本キャンペーンは、2026 年 2 月 7 日から 2027 年 1 月 31 日まで、商用版ライセンスのみに適用されます。オートデスクが別途提供する他の割引やキャンペーンと組み合わせて利用することはできません。また、法律により禁止または制限されている地域では無効となります。本キャンペーンを、Enterprise（EBA）契約、ボリューム購入契約、海外使用権を購入しているアカウントなどを含む契約アカウントで、オートデスクから提示された条件または割引と組み合わせて使用することはできません。また、行政機関のお客様向けの割引プログラムと組み合わせて使用することもできません。

オートデスクは、ソフトウェアおよびサービスをライセンスまたはサブスクリプションの形でご提供します。オートデスク製品およびサービスのインストール、アクセス、その他の使用に関する権利は、該当する製品またはサービス契約においてオートデスクによって明示的に許諾された権利に限定されます。オートデスクの無償ソフトウェア ライセンスやクラウド サービスの使用にあたっては、ソフトウェアまたはクラウド サービスに添付されるソフトウェア使用許諾契約またはサービス利用規約の使用条件を承諾および順守いただく必要があります。オンライン ストアからサブスクリプションを購入する際は、提供されるサブスクリプションの契約期間に基づいた月間または年間の固定料金の支払いで自動更新されます。製品および言語や地域によっては、ご利用いただけない特典や購入オプションもあります。クラウド サービスを利用するためにはインターネットに接続する必要があります。また、利用地域が限定されている場合がありますので、サービス利用規約をご確認ください。

Autodesk および Autodesk Fusion は、米国およびその他の国々における Autodesk, Inc. およびその子会社または関連会社の登録商標または商標です。その他のすべてのブランド名、製品名、または商標は、それぞれの所有者に帰属します。オートデスクは、通知を行うことなくいつでも該当製品およびサービスの提供、機能および価格を変更する権利を留保し、本メール中の誤植または図表の誤りについて責任を負いません。