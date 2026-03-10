2.5軸および3軸CNCミリング用のCAMセットアップを作成します。

セットアップでは、ストック、ワーク座標系（WCS）、および実機基準位置を設定します。さらに、工具ライブラリの設定方法や、部品の荒加工・仕上げ加工に使用するツールパス作成についても学びます。ツールパス作成後は、NCコードを書き出す前にシミュレーションによる検証を行うことが重要なステップとなります。

その後、セットアップシートの作成と、工作機械用NCコードの書き出しを行います。

このコースを修了すると、次のスキルが身につきます：