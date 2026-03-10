Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
2.5軸および3軸CNCミリング用のCAMセットアップを作成します。
セットアップでは、ストック、ワーク座標系（WCS）、および実機基準位置を設定します。さらに、工具ライブラリの設定方法や、部品の荒加工・仕上げ加工に使用するツールパス作成についても学びます。ツールパス作成後は、NCコードを書き出す前にシミュレーションによる検証を行うことが重要なステップとなります。
その後、セットアップシートの作成と、工作機械用NCコードの書き出しを行います。
このコースを修了すると、次のスキルが身につきます：
・FusionにおけるCAMミリングの理解
・ツールライブラリの必要性の理解
・ツールパス作成と検証方法の理解
・CAMプロセスにおける主要ステップの把握
・新規CAMセットアップの作成
・WCS位置の定義
・ストック（素材）の定義
・新規ツールライブラリの作成
・カスタムツールの作成
・工具のコピー＆ペースト
・送り・回転数（フィード／スピード）の更新
・ドリル加工オペレーションの作成
・2.5軸荒加工ツールパスの作成
・2.5軸仕上げ加工ツールパスの作成
・3軸荒加工ツールパスの作成
・3軸仕上げ加工ツールパスの作成
・単一ツールパスのシミュレーション
・CAMセットアップのシミュレーション
・NCプログラムの作成
・セットアップシートの作成
・ツールパスのポスト処理
・CAMセットアップの作成
・部品の荒加工用ツールパスの作成
・部品の仕上げ加工用ツールパスの作成
練習問題PDF (497KB)
使用f3dデータセット (144KB)
・CAMセットアップの作成
・2.5軸加工による荒加工・仕上げ加工
・3軸加工による仕上げ加工
・ストック除去のシミュレーション
チャレンジ問題PDF (261KB)
使用f3dデータセット (68KB)
教職員用 専用のリソース
このコースを授業で教えたり、宿題として学生に課題を出したりできます。授業でのコース内容の指導に役立つインストラクターガイドをダウンロードし、学習目標やデモンストレーション・練習のための所要時間が記載されています。
是非、インストラクターガイドをご確認ください。