授業に使えるトレーニング教材

CAM 2.5軸および3軸ミリング

Fusion を使用して、立形CNCミル向けの2.5軸および3軸ツールパスのセットアップ、プログラミング、検証方法を学びます。

CAM 2.5軸および3軸ミリング

コース概要

2.5軸および3軸CNCミリング用のCAMセットアップを作成します。
セットアップでは、ストック、ワーク座標系（WCS）、および実機基準位置を設定します。さらに、工具ライブラリの設定方法や、部品の荒加工・仕上げ加工に使用するツールパス作成についても学びます。ツールパス作成後は、NCコードを書き出す前にシミュレーションによる検証を行うことが重要なステップとなります。
その後、セットアップシートの作成と、工作機械用NCコードの書き出しを行います。

このコースを修了すると、次のスキルが身につきます：

  • CNCミリング用のCAMセットアップの作成
  • ツールライブラリの作成
  • 2.5軸および3軸動作のツールパスの作成
  • シミュレーションでツールパスの検証
  • 加工ドキュメントおよびNCコードの作成
ダウンロード

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学生・教職員はAutodesk Fusion無償利用可能です。

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本トレーニングを受講するために使用するf3dファイルをダウンロードします

コンテンツ

はじめに

・FusionにおけるCAMミリングの理解
・ツールライブラリの必要性の理解
・ツールパス作成と検証方法の理解
・CAMプロセスにおける主要ステップの把握

動画を見る (6:36)

CAMセットアップの作成

・新規CAMセットアップの作成
・WCS位置の定義
・ストック（素材）の定義

ツールライブラリの作成

・新規ツールライブラリの作成
・カスタムツールの作成
・工具のコピー＆ペースト
・送り・回転数（フィード／スピード）の更新

動画を見る (13:26)

2.5軸ツールパスの作成

・ドリル加工オペレーションの作成
・2.5軸荒加工ツールパスの作成
・2.5軸仕上げ加工ツールパスの作成

動画を見る (18:57)

3軸ツールパスの作成

・3軸荒加工ツールパスの作成
・3軸仕上げ加工ツールパスの作成

動画を見る (16:09)

ツールパスシミュレーションの使用

・単一ツールパスのシミュレーション
・CAMセットアップのシミュレーション

動画を見る (11:38)

ミリング用セットアップシートおよびNCプログラムの作成

・NCプログラムの作成
・セットアップシートの作成
・ツールパスのポスト処理

動画を見る (10:45)

練習問題

・CAMセットアップの作成
・部品の荒加工用ツールパスの作成
・部品の仕上げ加工用ツールパスの作成

 

 

練習問題PDF (497KB)
使用f3dデータセット (144KB)

回答動画 (動画を見る (6:27))

チャレンジ課題

・CAMセットアップの作成
・2.5軸加工による荒加工・仕上げ加工
・3軸加工による仕上げ加工
・ストック除去のシミュレーション


チャレンジ問題PDF (261KB)
使用f3dデータセット (68KB)

回答PDF (40KB)

教職員用 補助資料

教職員用 補助資料

教職員用 専用のリソース

このコースを授業で教えたり、宿題として学生に課題を出したりできます。授業でのコース内容の指導に役立つインストラクターガイドをダウンロードし、学習目標やデモンストレーション・練習のための所要時間が記載されています。
是非、インストラクターガイドをご確認ください。

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