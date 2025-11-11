工学教育の基盤となる機械工学・電気電子工学など5つの専門学部を擁し、実践型教育を通じて高度技術者の育成に力を注ぐ豊橋技術科学大学。同大学では、CAD/CAE/CAMを網羅的に使用し、60名規模の学生に設計から製造までを体験させるという特色ある演習授業を展開しています。

人員や設備といったリソースの制約を抱えつつも大人数実習を実現した課題設定、CAD/CAE/CAM/PCBを備えた統合ソフト Fusionを活用した課題への取り組み、こうした創意工夫あふれる授業方法は日本機械学会で教育賞を受賞し、高く評価されています。学生たちはこの実習を通じて、ものづくりの手法を学ぶだけに留まらず、協働力・課題解決力・実務直結の設計思考といった産業界が求める力を着実に養っています。様々な教育機関においても応用できる授業設計のヒントをぜひご覧ください。