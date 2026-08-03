Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
日時 : 2026年 9月 4日 (金) 16:30 - 18:30（16時開場）
会場 : The Grill Toranomon (虎ノ門ヒルズステーションタワー 2階)
主催 : オートデスク株式会社
参加費 : 無料・完全ご招待制
9月15日から3日間に渡ってラスベガスで開催されるAU2026に現地参加でご登録誠にありがとうございます。
現地参加者の皆様向けに事前説明会ならびに交流会を完全招待制で The Grill Toranomon を貸切まして開催致します。
お暑い日が続いております。9月も酷暑の可能性が高いですが是非ご参加ください。
豊かな食の時間を心から楽しみたい。
そんなニーズに応えるオールデイダイニング。
フレッシュオイスターや選りすぐりの魚介のアペタイザー、シンプルに焼き上げたグリル料理の数々。
そこに欧風料理のエッセンスを加えて、コンフォートキュイジーヌをご提供します。
東京の新しいシンボルとなるようなアップスケールなレストランで、大切な人との時間をお楽しみください。