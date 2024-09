La AEC Collection consente ai team VDC di pianificare, progettare, costruire e gestire virtualmente gli edifici utilizzando gli strumenti CAD e BIM integrati. Riducete i rischi sin dall'inizio ottimizzando l'edificabilità dei progetti. Misurate in modo affidabile le quantità per stimare i costi di costruzione. Coordinate i modelli per limitare i costosi problemi di coordinamento sul campo e molto altro.