Negli ultimi anni, milioni di persone hanno dato sfogo alla propria creatività grazie alle app e alla community Autodesk 123D.

Siamo molto orgogliosi di questi prodotti e lo siamo ancora di più di tutto quello che siete riusciti a CREARE utilizzandoli. Ma l'offerta di soluzioni è diventata complessa.

Stiamo apportando alcune modifiche per semplificare la gamma di prodotti e i workflow di Autodesk per tutti i produttori appassionati del mondo. Le app chiave in cui ritroverete questi strumenti e funzionalità sono Tinkercad, Fusion 360 e ReCap Pro.