Autodesk Platform Services (in precedenza Forge) è una piattaforma scalabile per sviluppatori che consente di creare soluzioni connesse incentrate sui dati per i settori AEC e produzione mediante l'utilizzo dei componenti software basati su cloud di Autodesk. Migliora il software esistente o crea soluzioni ed esperienze nuove o personalizzate utilizzando le tecnologie Web standard.