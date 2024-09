Promuovere la trasformazione digitale tramite l'intelligenza artificiale e la collaborazione nel cloud

Poiché è un'azienda a conduzione familiare, VisiConsult sta attraversando un cambiamento generazionale. I suoi leader hanno competenze in ambito software e ingegneristico, esperienza, capacità aziendali e di marketing e i due fratelli di Lennart, che hanno iniziato da poco a lavorare in azienda, hanno contribuito ad aumentare le conoscenze "native digitali".

VisiConsult è un centro di soluzioni edilizie mondiale che si occupa di fornire ai clienti attrezzature e servizi di immagini in abbonamento nella propria area geografica. L'approccio è agile, più locale per i clienti, più reattivo e molto più economico rispetto alla costruzione di una fabbrica per macchine di ispezione all'estero.

"I processi aziendali tradizionali non sono appropriati per il futuro", afferma Lennart con sicurezza. "Il nostro settore è sotto assedio. Altri paesi possono creare macchine di alta qualità e operare a costi inferiori. Se non ci svegliamo e non ci muoviamo rapidamente per mantenere il nostro vantaggio competitivo e tecnologico, le aziende tradizionali tedesche saranno presto in grave difficoltà."