Servizi innovativi di ingegneria per il progetto edilizio più ambizioso del mondo

Pinnacle Infotech utilizza Revit anche per analizzare l'impatto dei diversi materiali e delle attrezzature sui costi energetici del progetto e del ciclo di vita dell'edificio. I sistemi di pompaggio installati nei grandi edifici sono un esempio perfetto. Gli ingegneri dell'azienda hanno utilizzato Revit per dimostrare che, in alcuni progetti, i sistemi possono essere fino al 20% più piccoli rispetto a quanto richiesto dai calcoli manuali della perdita di carico. Ciò significa che sono in grado di ridurre il carico elettrico, e il consumo energetico dell'edificio sarà molto più basso.

"Utilizzando Revit e gli altri software di terze parti con cui si interfaccia, possiamo eseguire calcoli molto più rapidi e accurati. In molti casi, abbiamo dimostrato al cliente che sarebbe stato possibile ridurre le dimensioni delle apparecchiature anche del 20%, grazie al percorso definitivo di condotti e tubi che è risultato dai modelli BIM", spiega Bimal. Superare il dimensionamento esatto o in eccesso delle apparecchiature comporta vantaggi per l'intero progetto e per l'edificio finito, "perché se si sovradimensiona l'apparecchiatura aumenta il carico elettrico e, di conseguenza, tutto il resto".

Le facciate in vetro sono un altro elemento strutturale che influisce pesantemente sull'efficienza energetica, a seconda dei coefficienti solari e del valore U delle vetrate. Bimal spiega come dati ingegneristici accurati nel modello Revit iniziale possano evitare problemi più avanti nel tempo: "In alcuni dei nostri progetti lanciamo un'analisi basata sul vetro che stiamo usando e sul percorso del sole. Questo ci aiuta a capire quale sarà l'impatto sul progetto e come possiamo ottenere costi energetici inferiori. Grazie all'analisi energetica effettuata fin dall'inizio con il modello Revit, è possibile ottimizzare e correggere tempestivamente il materiale della facciata. In tre progetti su cinque a cui ho lavorato, è successo che il proprietario ci ripensasse verso la fine indicando un tipo di vetrata che gli piaceva di più", dice Bimal.

Questo tipo di integrazione dell'analisi energetica non solo consente alle aziende di realizzare progetti più sostenibili, ma anche di ottenere maggiore soddisfazione dei clienti.