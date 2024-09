Il team di produzione utilizza Autodesk PowerMill e un nuovo strumento, Vault for PowerMill, che consente agli ingegneri di produzione di inserire i loro progetti CAM in Vault, in modo da garantire la tracciabilità e la creazione di relazioni tra i modelli a bassa fedeltà di Inventor e PowerMill. Utilizzando una combinazione di automazione e processi manuali, il team di ingegneri di NOV FGS è in grado di nidificare le parti sul piano della macchina CNC per massimizzare l'uso del materiale e ridurre al minimo gli scarti, molto frequenti in precedenza.

PowerMill permette di definire l'intero processo di lavorazione utilizzando un gemello digitale della macchina CNC per simulare la lavorazione prima dell'inizio del lavoro. Allo stesso tempo, il reparto di progettazione utilizza Inventor per perfezionare il progetto inserendo le modifiche del cliente in tempo reale.

A questo punto, i progetti ad alta fedeltà vengono importati in Vault. Grazie alla tracciabilità creata tra i file di Inventor e PowerMill, Vault for PowerMill informa il team di ingegneri dell'aggiornamento e consente di sostituire i progetti a bassa fedeltà con versioni ad alta fedeltà. PowerMill utilizza l'automazione integrata, mediante macro personalizzate, per generare tutti i percorsi utensile di lavorazione a tre e cinque assi, implementando pratiche di lavorazione "collaudate" da anni di precedenti percorsi utensile NOV FGS. In questo modo si riducono notevolmente i tempi di programmazione CAM e il rischio di errore umano e si ottengono lavorazioni più coerenti.