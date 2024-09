Heratech, il BIM al servizio dell’ingegneria della qualità.

“A fronte di un impegno iniziale superiore si abbattono i rischi in fase costruttiva”, conferma Carloni. “Contiamo di ottenere una riduzione del 10% sulle varianti dall’integrazione del BIM con gli altri sistemi di computazione e dalla digitalizzazione e dalla standardizzazione dei processi che ha reso possibile”. Un modello che Heratech sta mettendo a punto grazie all’esperienza sui siti degli impianti, per fare sempre meglio. “Abbiamo già verificato la possibilità di ridurre di circa il 4% la quota delle varianti che prima si verificavano in cantiere, e questo solo ottimizzando i documenti progettuali”.

Un’ulteriore dimensione del BIM è quella dei dati e delle informazioni di cui il modello si arricchisce e che permette di effettuare analisi predittive efficaci. L’ambito in cui Heratech opera prevalentemente, il brownfield, non può non prescindere da tutti i fattori che costituiscono l’intero ciclo di vita di un impianto. La valutazione a preventivo del riuso, della sostenibilità e dei costi associati allo smaltimento dei materiali è fondamentale. “Il modello BIM ci permette una precisione dei dati relativi a demolizione, smaltimento e recupero non ottenibili in nessun altro modo”, dichiara Carloni, “uno sforzo impensabile con una progettazione tradizionale per ottenere informazioni vitali che invece, con pochi accorgimenti in più sul modello, Autodesk rende disponibili”.

Il futuro di Heratech vede l’integrazione del BIM e delle soluzioni Autodesk in tutti i settori in cui opera il Gruppo, un obiettivo ambizioso impossibile senza il cambiamento che le persone che fanno parte della società hanno contribuito a portare a compimento. “Oggi il modello 3D è il nostro punto di partenza di ogni progetto, a cui si affianca la standardizzazione di quanto creato”, conclude Carloni. “Pensare in format ci impedisce di allontanarci dal livello che abbiamo raggiunto. Per il nostro lavoro l’uniformità è un valore aggiunto e porta a una sempre maggiore qualità”.