Velocità di sviluppo in fase di progettazione e informazioni disponibili in modo strutturato forniscono a Coster un forte vantaggio competitivo. Il passaggio alla Product Design & Manufacturing Collection, avvenuto nel 2011, ha permesso a Coster di accelerare lo sviluppo degli impianti. «Le nostre macchine sono molto complesse», chiarisce Pizzetti. Per dare qualche riferimento, una distinta base media arriva a contenere 12mila componenti. «Grazie a Inventor più progettisti riescono a operare simultaneamente. Il co-engineering è uno dei nostri punti di forza e ci consente di arrivare prima alla costruzione, abbreviando i tempi di consegna».



La collaborazione tra i progettisti Coster è agevolata anche da Autodesk Vault PLM, che di fatto oggi costituisce il cuore del know how aziendale. Processi di engineering molto distribuiti, che coinvolgono competenze che vanno dal project management alla qualità sino agli acquisti, impongono un unico ambiente in cui poter fruire di tutti i dati. «Vault PLM è il repository in cui i disegni prodotti dall’ufficio tecnico possono essere consultati da tutti i team», aggiunge Pizzetti. «La produzione in fase di procurement, la qualità per i controlli e per l’archiviazione e gestione dei certificati di conformità, fino al service per le verifiche sugli impianti già installati, nel caso di interventi di manutenzione». Un approccio che si è rivelato vincente durante la pandemia da Covid-19. È stato sufficiente dotare il personale di workstation adeguate per consentire l’operatività e la produttività anche da remoto, sfruttando l’ambiente Vault PLM in cui risiede tutta la progettazione meccanica.