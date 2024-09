La technologie de conception et de construction virtuelles (VDC) permet de créer des modèles numériques de bâtiments et de sites de projet. Les architectes, les ingénieurs et les entrepreneurs utilisent des modèles VDC pour visualiser et planifier les conceptions de bâtiments, les processus, les délais, les budgets, et plus encore. La technologie VDC permet aux entreprises d’analyser les plans de construction du début à la fin avant de commencer le chantier.