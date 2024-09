Autodesk Platform Services (anciennement Forge) est une plate-forme de développement évolutive qui permet de créer des solutions connectées et centrées sur les données pour les secteurs de la fabrication, de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction à l'aide de composants logiciels cloud Autodesk. Améliorez un logiciel existant, ou créez des solutions et expériences personnalisées à l'aide de technologies Web standard.