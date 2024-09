Questions fréquemment posées sur le programme

Consultez les réponses aux questions fréquemment posées et accédez à des informations sur le programme Expert Elite.

Q : Comment puis-je postuler pour devenir membre du programme Expert Elite ?

R : Pour postuler, complétez le formulaire de nomination.. Vous devrez démontrer dans quelle mesure vous contribuez à la communauté et aidez nos clients à utiliser les logiciels Autodesk.

Q : Puis-je devenir membre Expert Elite si je suis un employé Autodesk ou si je travaille directement pour Autodesk en tant que consultant ?

R : Les employés, sous-traitants, consultants et stagiaires Autodesk ne sont pas éligibles au programme Expert Elite.

Q : Que dois-je faire pour devenir membre Expert Elite ?

R : Le programme Expert Elite rend hommage aux clients qui contribuent à Autodesk Community à travers le monde en partageant leurs connaissances des produits, leur expertise et leurs meilleures pratiques. Leur forte implication et leur leadership aident notre communauté de clients à progresser.

Q: Quels critères utilisez-vous pour déterminer qu'un candidat est qualifié pour devenir membre Expert Elite ?

R : Nous sélectionnons les candidats après avoir examiné attentivement leurs contributions au système d'Aide d'Autodesk, notamment en partageant leurs connaissances des produits avec les clients et en adoptant une attitude positive pour communiquer et collaborer.

Q: Quand saurai-je si ma candidature a été retenue ?

R : Les candidatures sont examinées deux fois par an, en février et août. Les réponses sont envoyées dans un délai maximum de 30 jours.

Q: Je suis déjà membre Expert Elite. Dois-je repostuler chaque année ?

R : Si votre contribution a été régulière au cours des 12 derniers mois, votre adhésion au programme Expert Elite sera maintenue sans que vous ayez besoin de repostuler.

Q : Quelles sont les qualités attendues chez un membre du programme Expert Elite ?

R : Les membres Expert Elite doivent adopter une attitude professionnelle, solidaire et coopérative en travaillant avec Autodesk, nos clients et les autres membres du programme.

Principales qualités attendues chez un membre Autodesk Expert :

Champion - Vous agissez en tant qu'ambassadeur de la marque Autodesk et vous la représentez de manière équitable.

- Vous agissez en tant qu'ambassadeur de la marque Autodesk et vous la représentez de manière équitable. Expert - Vous possédez de solides connaissances d'Autodesk et de ses produits.

- Vous possédez de solides connaissances d'Autodesk et de ses produits. Bienveillant - Vous adoptez une attitude solidaire en aidant les autres utilisateurs à optimiser l'utilisation des produits Autodesk.

- Vous adoptez une attitude solidaire en aidant les autres utilisateurs à optimiser l'utilisation des produits Autodesk. Réactif - Vous partagez activement vos pratiques avec les clients pour optimiser l'utilisation des produits Autodesk en utilisant différents canaux (forums Autodesk, Autodesk Knowledge Network, sites en ligne et réseaux sociaux).

- Vous partagez activement vos pratiques avec les clients pour optimiser l'utilisation des produits Autodesk en utilisant différents canaux (forums Autodesk, Autodesk Knowledge Network, sites en ligne et réseaux sociaux). Leader - Vous représentez l'esprit de la communauté et portez la voix des clients auprès d'Autodesk. Vous recherchez des opportunités d'innovation en montrant l'exemple à suivre.

Q : Serai-je informé si ma candidature est refusée ?

R : Les candidatures sont examinées deux fois par an, en février et août. Les réponses sont envoyées dans un délai maximum de 30 jours.

Q : Serai-je informé des raisons pour lesquelles ma candidature a été refusée ?

R : Vous serez informé par écrit des raisons pour lesquelles votre candidature a été refusée.

Q : Puis-je repostuler si ma candidature a été refusée ?

R : Vous pouvez repostuler à tout moment. Avant de repostuler, prenez en compte les raisons pour lesquelles votre candidature a été refusée.

Q : De quels avantages puis-je bénéficier en tant que membre Expert Elite ?

R : Les membres Expert Elite bénéficient de plusieurs avantages tout au long de l'année. Notez que les avantages varient selon les pays et qu'ils peuvent être modifiés à tout moment par Autodesk à son entière discrétion. Avantages pour les membres Expert Elite :

Reconnaissance

Badge de la communauté

Certificat de reconnaissance Expert Elite

Kit de bienvenue du programme

Récompense

Programmes d'apprentissage en ligne

Tarifs réduits sur les événements Autodesk

Accès aux logiciels Autodesk*

Relationnel

Événements réservés aux membres

Communauté Expert Elite privée

Réunions entre les membres Expert Elite

* Tant que vous êtes membre du programme Expert Elite, outre les droits et restrictions énoncés dans le contrat de licence et de services accompagnant les logiciels mis à votre disposition dans le cadre du programme Expert Elite, vous êtes autorisé à vous servir desdits logiciels à des fins non commerciales pour vous familiariser avec leurs caractéristiques et fonctions et pour approfondir vos connaissances dans le but d'intensifier votre participation dans les communautés d'assistance client en ligne d'Autodesk. Si vous perdez votre statut de membre Expert Elite, vous ne pourrez plus bénéficier des avantages réservés aux membres du programme. De plus, vous devrez désinstaller et cesser d'utiliser les logiciels que vous avez reçus dans le cadre de votre adhésion au programme, et tout abonnement qui vous a été octroyé dans le cadre de votre adhésion sera automatiquement résilié.

Q : Les membres Expert Elite reçoivent-ils une compensation de la part d'Autodesk ?

R : Non. Les membres Expert Elite sont des clients qui partagent volontairement leurs connaissances avec d'autres clients par le biais de différents canaux (forums Autodesk, Autodesk Knowledge Network, événements Autodesk University et réseaux sociaux tels que YouTube, Twitter, les blogs, etc.).

Q : Quelle est l'expertise requise pour devenir membre Expert Elite ?

R : Nous recherchons des personnes qui non seulement possèdent une expertise des produits Autodesk, mais qui aident aussi activement les clients en partageant leurs connaissances des produits et leurs enseignements.

Q : Quelle doit-être ma contribution minimum en tant que membre Expert Elite ?

R : Il n'y a pas de contribution minimum. Toutefois, nous recherchons des personnes qui contribuent fréquemment à notre communauté de clients par le biais de différents canaux. Par exemple, des personnes qui participent aux forums Autodesk, rédigent des articles, créent des vidéos Screencast ou organisent des rencontres avec les clients.