Z Architecture, une agence à l'esprit très collaboratif

Pour nous, il s’agit plus d’une révolution que d’une simple évolution. Le passage ne se fait pas sans difficulté, il faut s’adapter au logiciel (Autodesk Revit) et cela nécessite une période de tâtonnement. La formation et la découverte du logiciel se font jour après jour. C’est un gros changement dans nos méthodes de travail. Malgré les “ difficultés ” inhérentes à tout changement, nous avons décidé, dès 2014, d’être acteur de notre développement en nous équipant du logiciel Autodesk Revit, tant l’efficience de ce logiciel et du BIM nous a paru évidente. On commence à voir apparaître des exigences de maquette numérique dans les concours de maîtrise d’oeuvre publique et privée.

Après la 3D et la modélisation, le BIM est une évolution logique. Il y a de nombreux avantages à travailler avec de la modélisation 3D, nous continuons à les découvrir au fur et à mesure de notre utilisation de cet outil incroyable. Le premier c’est la rapidité : en phase concours, dès qu’un concept est stabilisé, l’équipe peut travailler en même temps sur plan, coupe et élévation, un objet se crée rapidement et la cohérence d’ensemble est évidente. Nous travaillons à plusieurs sur les mêmes modèles 3D, ce qui nous permet d’aller très vite dans le montage.