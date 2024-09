Le processus d’inspection de VisiConsult utilise la tomographie assistée par ordinateur (CT) pour produire un jumeau numérique (anglais) d’une pièce, qui peut être examiné et testé depuis n’importe quel endroit dans le monde via le cloud. Les ingénieurs qui travaillent pour VisiConsult et leurs clients repèrent et corrigent les défauts sur le jumeau numérique, puis transmettent les actions correctives aux clients qui les déploieront.

Auparavant, le processus d’imagerie nécessitait l’utilisation d’un film analogique et d’un logiciel pour inspecter les pièces à une échelle microscopique. Le processus actuel utilise une gamme de détecteurs numériques qui évaluent automatiquement les images et les traitent en plus des images radiologiques pour produire des résultats beaucoup plus rapidement qu’avec un film analogique. VisiConsult développe le processus avec une plate-forme d’IA qui détecte automatiquement les défauts encore plus efficacement que les méthodes de traitement d’images par rayons X classiques. L’IA se sert des données d’évaluation des images pour gagner continuellement en efficacité.