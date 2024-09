Cette serre tropicale, qui sera la plus grande de sa catégorie au monde, permettra de s’immerger dans un autre univers et de voir évoluer dans leur milieu papillons tropicaux, oiseaux, poissons et reptiles, sous un dôme concentrant toutes les ambitions : architecturale, technique, énergétique et environnementale .

Cette lentille transparente, de forme organique, est le fruit de l’utilisation du BIM à toutes les étapes. Le modèle unique 3D créé avec Revit a permis de rassembler tous les acteurs du projet en temps réel, afin de se projeter dans les volumes, les modéliser, et de procéder aux études et analyses thermique et acoustique, afin d'aboutir à une solution autonome énergétiquement.

L'utilisation du BIM ne se limitera pas à la conception de ce projet de grande envergure, mais sera étendue jusqu’au chantier, ainsi qu’aux phases de gestion et maintenance.