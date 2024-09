Tour Mirabeau à Marseille, un nouveau standard architectural et technologique

Imaginée par l’Architecte Hala Wardé, la majestueuse Tour Mirabeau est en passe de devenir le nouvel emblème architectural et technologique de Marseille. Ce bâtiment tertiaire d’exception, éco-conçu, témoigne de l’engagement de CMA-CGM et Bouygues Immobilier pour un développement harmonieux de la ville grâce à une architecture pure et élégante, dont l’enveloppe bioclimatique est en parfaite harmonie avec les couleurs du ciel et de la mer.

Développé en BIM avec les solutions Autodesk Revit et Navisworks par l’agence HW Architecture et les ingénieries EGIS et Equans, avec la direction technique de Bouygues Immobilier, le projet s’est appuyé sur des technologies de pointe assurant fluidité des échanges, sérénité et sécurité quotidienne de chacun. Le « tout numérique » a permis d’obtenir une haute qualité environnementale, ainsi que de concevoir des services et des espaces adaptés aux usages, comme la e-conciergerie ou le Sky Lounge qui favorisent la convivialité et dont les vues sont époustouflantes. Depuis Mirabeau, la vue porte jusqu’à l’horizon, pour un avenir radieux et sans limites.