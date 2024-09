The Link marque une évolution majeure dans la conception des bâtiments tertiaires. La tour relève plusieurs défis techniques bien sûr ; façade en double peau pour l’isolation thermique et acoustique, panneaux photovoltaïques en écaille qui assurent la production d’énergie, morphologie innovante en doubles plateaux reliés entre eux par une plate-forme. Mais elle accompagne également un changement total dans la conception même du travail : l’horizontalité des aires de travail, l’omniprésence de la végétation à travers des jardins et des terrasses, la multiplicité des zones d’interaction humaine ont été pensés pour favoriser la collaboration, la facilité et la fluidité des échanges. En outre, la tour possède de grandes capacités d’adaptation à toutes les situations de travail, les espaces sont flexibles et modulaires.

Philippe Chiambaretta, Architecte et fondateur de PCA-Stream revient sur les caractéristiques uniques de ce bâtiment, intégrées dès la conception du projet et permises par l'usage du BIM, qui a permis aux équipes de se coordonner et de collaborer plus facilement.